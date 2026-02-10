ETV Bharat / state

संजय कपूर की संपत्ति का विवाद सभी पक्षकार मध्यस्थता से सुलझाएं - हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि विवाद को सुलझाने में सभी पक्षों की ओर से कोशिश की जानी चाहिए. अगली सुनवाई मार्च में की जाएगी.

संजय कपूर संपत्ति विवाद (ETV Bharat)
Published : February 10, 2026 at 8:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति विवाद के पक्षकारों से कहा है कि वे विवाद का समाधान मध्यस्थता से करें. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि इस मामले में एक-दूसरे पर खुलेआम कीचड़ उछाला जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी. कोर्ट ने कहा कि इस विवाद से सभी पक्षों का नुकसान हो रहा है. ये शुक्र है कि भगवान ने अच्छी दौलत दी है. इस वरदान को अभिशाप में नहीं बदलने देना चाहिए. विवाद को सुलझाने में सभी पक्षों की ओर से कोशिश की जानी चाहिए. रानी कपूर खुद बुजुर्ग हैं. कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपनी संतान को नहीं खोना चाहता. संजय कपूर के जाने से प्रिया कपूर भी भुगत रही हैं.

दरअसल, संजय कपूर की मां रानी कपूर ने पारिवारिक ट्रस्ट आरके फैमिली ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है. हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रिया कपूर को नोटिस जारी कर चुका है. रानी कपूर ने अपनी याचिका में कहा है कि आरके फैमिली ट्रस्ट के गठन और उसके प्रबंधन की परिस्थितियां सवालों के घेरे में हैं. याचिका में कहा गया है कि आरके फैमिली ट्रस्ट का गठन बिना याचिकाकर्ता की जानकारी या सहमति के किया गया. इसी वजह से याचिकाकर्ता को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया. ट्रस्ट की सारी संपत्ति उनकी थी, लेकिन ट्रस्ट का गठन करते समय उन्हें सूचना तक नहीं दी गई. ट्रस्ट के गठन के समय उन्हें हार्ट का स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब थी.

रानी कपूर ने कहा है कि ट्रस्ट के कागजात पर हस्ताक्षर बिना उसका कंसेंट जाने करा लिया गया. कुछ सादे कागजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए गए. रानी कपूर ने ये आरोप संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर पर लगाए हैं. रानी कपूर ने याचिका दायर कर कहा है कि इन संदिग्ध परिस्थितियों में बनाए गए आरके फैमिली ट्रस्ट को भंग किया जाए.

बता दें कि, हाईकोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, जिसमें संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में करिश्मा कपूर के बच्चों ने हिस्सेदारी की मांग की है. हाईकोर्ट उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख चुका है. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए. याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.

DELHI HIGH COURT
SANJAY KAPOOR PROPERTY DISPUTE
