ETV Bharat / state

जोधपुर एम्स से राहत भरी खबर: 300 रुपए तक की सभी जांचें होगी फ्री, 12 अगस्त से नियम लागू

जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर ने मरीजों को बड़ी राहत देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. एम्स प्रशासन ने 300 रुपए प्रति जांच तक की वर्तमान लागत वाले सभी इन्वेस्टिगेशन और लेबोरेटरी जांच शुल्कों (User Charges) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. मतलब अब एम्स जोधपुर में 300 रुपए की प्रति जांच तक की सभी चिकित्सा जांचें पूरी तरह मुफ्त होंगी. केवल उन्हीं जांचों का पैसा लिया जाएगा, जिनकी दर 300 रुपए प्रति जांच से ज्यादा है.

जोधपुर एम्स के पीआरओ डॉ. जीवनराम विश्नोई ने बताया कि संस्थान के प्रस्ताव पर मंत्रालय की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया है. यह व्यवस्था और संशोधित शुल्क 12 अगस्त 2026 से प्रभावी होंगे. एम्स प्रबंधन ने तीन सौ रुपए से महंगी जांचों की दरों को संशोधित किया है. सारी संशोधित सूची एम्स की वेबसाइट पर अपलोड की है. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत एनआईसीयू (NICU), लेबर रूम या मैटरनिटी वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं के लिए बेड का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

पढ़ें:Jodhpur AIIMS : अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर्स से कहा, 'अब समाज को लौटाने की आपकी बारी', रैगिंग के आरोप लगाने वाले डॉ विक्रांत को बोलने से रोका

300 प्रति टेस्ट तक की मुफ्त होने वाली प्रमुख जांचें