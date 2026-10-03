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SIR के खिलाफ AISA का हल्ला बोल: बैरिकेड तोड़कर जंतर-मंतर की ओर बढ़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. पटेल चौक से जंतर-मंतर की ओर मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए दो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने SIR के खिलाफ और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के समर्थन में जमकर नारेबाजी की.

दो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े AISA कार्यकर्ता: इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने पहली बैरिकेडिंग को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की. पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ बढ़कर उसे भी तोड़ने की कोशिश की और आगे जाने लगे. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिए जाने के दौरान भी कार्यकर्ता SIR को रद्द करने और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाते रहे.

AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के नेतृत्व में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, नित्या रामकृष्णन, पल्लव सिसौदिया, प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव समेत कार्यकर्ता पटेल चौक पर जुटे. यहां से जंतर-मंतर की ओर मार्च शुरू किया गया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी. प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोकने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से जंतर-मंतर जाना चाहते हैं. इसके बावजूद रास्ता रोका जा रहा है.

ज्ञानेश कुमार को जाना होगा: प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल हैं और पूरे मामले की समीक्षा होनी चाहिए. एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक SIR को रद्द नहीं किया जाता और मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से नहीं हटते. प्रदर्शनकारी ने चुनाव आयोग के फैसलों की समीक्षा और पूरे मामले की जांच की मांग भी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना लोकतंत्र का तरीका नहीं: एक महिला प्रदर्शनकारी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को पहले ही दी गई थी, इसके बावजूद जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को आगे बढ़ने से रोका गया. प्रदर्शनकारी ने कहा कि देशभर में SIR के खिलाफ आवाज उठ रही है और जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने SIR को रद्द करने, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव आयोग के फैसलों की समीक्षा की मांग दोहराई.

AISA के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (a)

लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा: प्रदर्शन के दौरान एक अन्य AISA कार्यकर्ता ने कहा कि यह लड़ाई लंबी और जरूरी है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आना होगा. उन्होंने कहा कि देश की राजधानी और सड़कें जनता की हैं और लोगों के मतदान के अधिकार से जुड़ा कोई भी मुद्दा सीधे लोकतंत्र से जुड़ता है. उन्होंने कहा कि लोग अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाते रहेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जवाबदेही तय होनी चाहिए.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, नित्या रामकृष्णन, पल्लव सिसोदिया, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत कई लोग नेहा बोरा और छात्र कार्यकर्ताओं के साथ मार्च में शामिल हुए. मार्च का उद्देश्य SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर तक पहुंचना था. हालांकि, पटेल चौक से आगे बढ़ते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च को रोकने की कोशिश की.



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