ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक; कई अहम प्रस्ताव पारित, मौलाना सैयद साएम महदी नकवी फिर अध्यक्ष चुने गए

बैठक बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साएम महदी नकवी की अध्यक्षता में हुई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ऑल इण्डिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक शिया कॉलेज, विक्टोरिया स्ट्रीट में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साएम महदी नकवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में देशभर से आए वरिष्ठ धर्मगुरुओं, संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की. बैठक में मौलाना सैयद साएम महदी नकवी का तीन वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें पुनः अध्यक्ष चुना गया. औपचारिक घोषणा आगामी वार्षिक अधिवेशन में की जाएगी. शिया समुदाय के लिए स्वतंत्र कमेटी गठन की मांग: बैठक में बोर्ड ने केंद्र सरकार से सच्चर कमेटी की तर्ज पर शिया मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अध्ययन के लिए अलग समिति गठित करने की मांग की. बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सरकार से मुस्लिम समुदाय के लिए बनायी गयीं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शिया समुदाय तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह 'अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक' है. उन्होंने सरकार से न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने की अपील की. बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास (Video Credit: ETV Bharat) गंगा-जमुनी तहजीब पर हमले का मुद्दा प्रमुखता से उठा: मौलाना यासूब अब्बास ने देश में आपसी सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की साजिशों पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व हमारे मुल्क की गंगा-जमुनी तहजीब को निशाना बना रहे हैं. सरकार को ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश में नफरत फैलाने वालों को रोका जा सके. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग: बैठक में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अधिकारों के हनन का मुद्दा प्रमुखता से उठा. अध्यक्ष मौलाना सैयद साएम महदी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का संकल्प लिया.