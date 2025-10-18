ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक; कई अहम प्रस्ताव पारित, मौलाना सैयद साएम महदी नकवी फिर अध्यक्ष चुने गए
शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक शिया कॉलेज, विक्टोरिया स्ट्रीट में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साएम महदी नकवी की अध्यक्षता में हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 5:47 PM IST
लखनऊ: ऑल इण्डिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक शिया कॉलेज, विक्टोरिया स्ट्रीट में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साएम महदी नकवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में देशभर से आए वरिष्ठ धर्मगुरुओं, संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की. बैठक में मौलाना सैयद साएम महदी नकवी का तीन वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें पुनः अध्यक्ष चुना गया. औपचारिक घोषणा आगामी वार्षिक अधिवेशन में की जाएगी.
शिया समुदाय के लिए स्वतंत्र कमेटी गठन की मांग: बैठक में बोर्ड ने केंद्र सरकार से सच्चर कमेटी की तर्ज पर शिया मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अध्ययन के लिए अलग समिति गठित करने की मांग की. बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सरकार से मुस्लिम समुदाय के लिए बनायी गयीं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शिया समुदाय तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह 'अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक' है. उन्होंने सरकार से न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने की अपील की.
गंगा-जमुनी तहजीब पर हमले का मुद्दा प्रमुखता से उठा: मौलाना यासूब अब्बास ने देश में आपसी सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की साजिशों पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व हमारे मुल्क की गंगा-जमुनी तहजीब को निशाना बना रहे हैं. सरकार को ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश में नफरत फैलाने वालों को रोका जा सके.
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग: बैठक में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अधिकारों के हनन का मुद्दा प्रमुखता से उठा. अध्यक्ष मौलाना सैयद साएम महदी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का संकल्प लिया.
हुसैनाबाद ट्रस्ट और धरोहरों को लेकर चिंता: मौलाना एजाज अतहर ने हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, शाहनजफ और कर्बला मलका आफाक जैसे ऐतिहासिक शिया धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की अपील की.
तालिबान मंत्रियों की भारत यात्रा पर आपत्ति: मौलाना यूसुफ अब्बास ने तालिबान सरकार के मंत्री की भारत यात्रा को 'चिंताजनक' बताते हुए कहा कि भारत ने हमेशा कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई है, ऐसे में तालिबानी प्रतिनिधि का स्वागत भारत की विदेश नीति के विपरीत है.
आगामी अधिवेशन में तय होगी रणनीति: बैठक के अंत में यह घोषणा की गई कि बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन की तिथि और स्थान शीघ्र घोषित करेगा. इस अधिवेशन में शिया समुदाय से संबंधित राष्ट्रीय मुद्दों और भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श होगा.
बैठक में शामिल हुईं ये हस्तियां: बैठक में मौलाना अनवर हुसैन रिजवी, मौलाना जफर अब्बास, मौलाना रज़ा अब्बास, मौलाना इंतिज़ार हैदर, मौलाना इसहाक रिजवी, डॉ. मोहम्मद रज़ा, मौलाना अबु इफ्तिखार, जनाब हुसैन मोहसिन जैदी सहित अनेक वरिष्ठ धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे.
बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि शिया समुदाय के धार्मिक अधिकारों, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और गंगा-जमुनी तहजीब के संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रहेगा.
यह भी पढ़ें- दीपावली में अनहोनी से निपटने के लिए यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में जिला अस्पताल तैयार, बेड रिजर्व किए गये