पेसा नियमावली पर झारखंड में घमासान! सरना समाज का तीखा विरोध, ‘पारंपरिक व्यवस्था बचाओ’ की उठी मांग
खूंटी में अखिल भारतीय सरना समाज ने पेसा नियमावली का विरोध किया और पारंपरिक आदिवासी शासन व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की.
Published : April 11, 2026 at 5:20 PM IST
रांची: झारखंड में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेसा की नई नियमावली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. खूंटी में अखिल भारतीय सरना समाज ने इस नियमावली के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराते हुए पारंपरिक आदिवासी शासन व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की है. समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पारंपरिक ढांचे से छेड़छाड़ की गई, तो व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा.
ग्राम सभा की मूल संरचना को बचाना जरूरी
अखिल भारतीय सरना समाज के अध्यक्ष भीम सिंह मुंडा ने नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टुटी के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में शासन व्यवस्था पारंपरिक आदिवासी प्रणाली के अनुसार ही संचालित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जिसकी मूल संरचना को बनाए रखना जरूरी है.
पारंपरिक ढांचे को कमजोर करने का आरोप
उन्होंने गैर-पारंपरिक ग्राम सभाओं जैसे “मॉडल ग्राम सभा” और “संयुक्त पड़हा” को पूरी तरह खारिज करते हुए आरोप लगाया कि ये संरचनाएं पारंपरिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हैं. समाज का दावा है कि इस तरह की पहल सांस्कृतिक हस्तक्षेप है, जो आदिवासी पहचान को नुकसान पहुंचा रही है.
धर्मांतरण बना बड़ा मुद्दा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा विवाद धर्मांतरण को लेकर सामने आया. भीम सिंह मुंडा ने कहा कि पारंपरिक पद जैसे ग्राम प्रधान, पाहन (पुजारी) और पड़हा राजा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि धार्मिक जिम्मेदारियों से भी जुड़े होते हैं. ऐसे में धर्मांतरित आदिवासी इन पदों की धार्मिक भूमिका नहीं निभा सकते.
बता दें कि पिछले दिनों आईआरएस अधिकारी निशा उरांव के नेतृत्व में आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने खूंटी डीसी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपकर इन बातों पर ध्यान आकृष्ट कराया था.
- ग्राम सभा पारंपरिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्था है, इसे केवल प्रशासनिक इकाई न माना जाए.
- PESA Act और संविधान (अनुच्छेद 25, 26, 29) के तहत रूढ़िजन्य विधि , धार्मिक एवं सामाजिक प्रथा के संरक्षण का वचन है.
- धर्मांतरित आदिवासी पारंपरिक आदिवासी संरचना में पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इन पदों में धार्मिक एवं सामाजिक जिम्मेदियां जुड़ी रहती हैं. ऐसे में धर्मांतरित आदिवासी सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा लेगा, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा, लेकिन आज राज्य के कई ग्राम सभा/बहुस्त्रीय पारंपरिक व्यवस्था में ईसाई ग्राम प्रधान, पाहन, पड़हा राजा, इत्यादि, पदस्थापित हैं. इससे समाज के पारंपरिक विरासत को बहुत क्षति पहुंच रही है. इस “पारंपरिक उलगुलान” को “सामाजिक डीलिस्टिंग” भी कहा जा सकता है.
- गैर-पारंपरिक जिउड़ी ग्राम सभा अर्थात् “मॉडल ग्राम सभा” तथा “संयुक्त पड़हा” जैसी संरचनाओं को समाज द्वारा ख़ारिज किया गया । इन संरचनाओं को धर्मांतरित आदिवासी द्वारा बनाया गया है । यह एक प्रकार का सांस्कृतिक घुसपैठ है । यह आदिवासी समाज के मूल पहचान पर कब्जा करने का षड्यंत्र है.
- आज पाहन (पुजारी) के पद पर भी धर्मांतरित आदिवासी कब्जा किए हुए हैं. जबकि इस पद की केवल धार्मिक जिम्मेदारी होती है. इसी पद से जुड़े भुईहरी/पहनाई जैसी धार्मिक भूमि (भुईंहारी, खूँटकट्टी जमीन) पर इनके द्वारा कब्ज़ा बना कर रखा गया है. इस जमीन को प्रशासन द्वारा ग्राम सभा के नियंत्रण में वापस लाने में सहयोग की माँग की गई.
बता दें कि निशा उरांव की मांगों के विरोध में आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले चंद्रप्रभात मुंडा और मार्शल बारला सरीखे नेताओं के नेतृत्व में उनका पुतला दहन किया गया था. आरोप लगाया था कि निशा उरांव पेसा कानून की आड़ में सामाजिक डिलिस्टिंग और पारंपरिक मुंडा ग्रामसभा को गैर-पारंपरिक बताकर समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं.
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