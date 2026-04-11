ETV Bharat / state

पेसा नियमावली पर झारखंड में घमासान! सरना समाज का तीखा विरोध, ‘पारंपरिक व्यवस्था बचाओ’ की उठी मांग

रांची: झारखंड में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेसा की नई नियमावली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. खूंटी में अखिल भारतीय सरना समाज ने इस नियमावली के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराते हुए पारंपरिक आदिवासी शासन व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की है. समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पारंपरिक ढांचे से छेड़छाड़ की गई, तो व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा.

ग्राम सभा की मूल संरचना को बचाना जरूरी

अखिल भारतीय सरना समाज के अध्यक्ष भीम सिंह मुंडा ने नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टुटी के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में शासन व्यवस्था पारंपरिक आदिवासी प्रणाली के अनुसार ही संचालित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जिसकी मूल संरचना को बनाए रखना जरूरी है.

जानकारी देते अखिल भारतीय सरना समाज के अध्यक्ष (Etv Bharat)

पारंपरिक ढांचे को कमजोर करने का आरोप

उन्होंने गैर-पारंपरिक ग्राम सभाओं जैसे “मॉडल ग्राम सभा” और “संयुक्त पड़हा” को पूरी तरह खारिज करते हुए आरोप लगाया कि ये संरचनाएं पारंपरिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हैं. समाज का दावा है कि इस तरह की पहल सांस्कृतिक हस्तक्षेप है, जो आदिवासी पहचान को नुकसान पहुंचा रही है.

धर्मांतरण बना बड़ा मुद्दा