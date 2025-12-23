ETV Bharat / state

AIRF महामंत्री शिवगोपाल बोले-रेलवे में 2 लाख वैकेंसी, भर्तियां सिर्फ 22 हजार

लखनऊ: भारतीय रेलवे में बढ़ते निजीकरण, खाली पदों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने सख्त तेवर दिखाए हैं. एआईआरएफ का 101वां अधिवेशन है और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का 77वां. लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेडियम में सोमवार से शुरू हुई ये गैदरिंग मंगलवार तक चलेगी. 2 दिन के इस अधिवेशन में लखनऊ आए महामंत्री शिवगोपाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि रेलवे की सुरक्षा और कर्मचारियों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा.

देखिए क्या कहते हैं, AIRF के महामंत्री (Video Credit; ETV Bharat)

निजीकरण रेल सुरक्षा के लिए खतरा: शिवगोपाल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार बैकडोर से रेलवे में निजीकरण और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है, जो रेलवे की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने कहा, प्राइवेट और आउटसोर्स कर्मचारियों से काम चलाने की नीति हमें मंजूर नहीं. किसी कीमत पर हम निजीकरण नहीं होने देंगे. खाली पदों को भरना ही होगा.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रैक मशीन संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ही कर्मचारी परफेक्ट होता है, लेकिन अब 15 दिन की ट्रेनिंग देकर प्राइवेट कंपनी वालों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. ये तरीका ठीक नहीं.

वैकेंसी भरने में सरकार कर रही 'घटतौली': रेलवे में करीब 2 लाख वैकेंसी खाली होने का हवाला देते हुए मिश्रा ने कहा कि भर्ती के नाम पर सिर्फ 22,000 पदों की अधिसूचना निकाली गई है. सरकार घटतौली कर रही है. एक लाख वैकेंसी होती है, तो 20 हजार ही भरे जाते हैं. 20,000 भर्ती होंगे और 40,000 रिटायर हो जाएंगे, तो रेल कैसे चलेगी?

मांग की कि सभी वैकेंसी से ज्यादा पैनल बनाया जाए, ताकि ज्वॉइन न करने वालों की जगह दूसरे लोग भर सकें और रेलवे में कोई पद खाली न रहे. उन्होंने कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ने और स्टाफ की कमी से सुरक्षा पर असर पड़ने की चिंता भी जताई.