AIRF महामंत्री शिवगोपाल बोले-रेलवे में 2 लाख वैकेंसी, भर्तियां सिर्फ 22 हजार

December 23, 2025
Updated : December 23, 2025 at 11:50 AM IST
लखनऊ: भारतीय रेलवे में बढ़ते निजीकरण, खाली पदों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने सख्त तेवर दिखाए हैं. एआईआरएफ का 101वां अधिवेशन है और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का 77वां. लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेडियम में सोमवार से शुरू हुई ये गैदरिंग मंगलवार तक चलेगी. 2 दिन के इस अधिवेशन में लखनऊ आए महामंत्री शिवगोपाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि रेलवे की सुरक्षा और कर्मचारियों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा.
निजीकरण रेल सुरक्षा के लिए खतरा: शिवगोपाल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार बैकडोर से रेलवे में निजीकरण और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है, जो रेलवे की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने कहा, प्राइवेट और आउटसोर्स कर्मचारियों से काम चलाने की नीति हमें मंजूर नहीं. किसी कीमत पर हम निजीकरण नहीं होने देंगे. खाली पदों को भरना ही होगा.
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रैक मशीन संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ही कर्मचारी परफेक्ट होता है, लेकिन अब 15 दिन की ट्रेनिंग देकर प्राइवेट कंपनी वालों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. ये तरीका ठीक नहीं.
वैकेंसी भरने में सरकार कर रही 'घटतौली': रेलवे में करीब 2 लाख वैकेंसी खाली होने का हवाला देते हुए मिश्रा ने कहा कि भर्ती के नाम पर सिर्फ 22,000 पदों की अधिसूचना निकाली गई है. सरकार घटतौली कर रही है. एक लाख वैकेंसी होती है, तो 20 हजार ही भरे जाते हैं. 20,000 भर्ती होंगे और 40,000 रिटायर हो जाएंगे, तो रेल कैसे चलेगी?
मांग की कि सभी वैकेंसी से ज्यादा पैनल बनाया जाए, ताकि ज्वॉइन न करने वालों की जगह दूसरे लोग भर सकें और रेलवे में कोई पद खाली न रहे. उन्होंने कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ने और स्टाफ की कमी से सुरक्षा पर असर पड़ने की चिंता भी जताई.
पुरानी पेंशन स्कीम पर क्या बोले: ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के मुद्दे पर मिश्रा ने बताया कि मामला करीब 80 प्रतिशत सुलझ गया है. कुछ बचे सवालों पर कैबिनेट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी स्तर पर बात चल रही है. हमें उम्मीद है कि पुरानी सुविधाएं धीरे-धीरे स्वीकार कर ली जाएंगी और ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.
अधिवेशन में रखी जाएंगी ये मुख्य मांगें: एआईआरएफ का 101वां और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का 77वां अधिवेशन चल रहा है, जिसमें मुख्य मांगें हैं-
- निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर रोक.
- रनिंग स्टाफ को 25% माइलेज बहाल करना (फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री में लटकी).
- त्रिपाठी कमेटी रिपोर्ट लागू करना.
- कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा और मकान तोड़े जाने पर रोक.
- आठवां वेतन आयोग समय पर रिपोर्ट सौंपे.
- कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, प्रमोशन और ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, टेक्नीशियन को बेहतर ग्रेड पे.
देशभर से जुटे रेलकर्मी: दो दिन के इस अधिवेशन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग आए हैं. रेलवे के अधिकारी भी इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं. मंडल रेल प्रबंधक आएंगे और भी कई अधिकारियों के आने की संभावना है.
बता दें, मंत्री शिवगोपाल मिश्र कई अन्य पदाधिकारियों के साथ टीएन वाजपेई चौक चौराहा से लेकर रेलवे स्टेडियम तक रैली निकालते हुए पहुंचे. चारबाग रेलवे स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने बड़ी संख्या में आए रेल कर्मियों को संबोधित किया. इस दौरान ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथ ही नॉर्दर्न रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद रहे.
अधिवेशन में रेलवे में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की गई. यहीं नहीं रेलवे में बढ़ रहे निजीकरण और आउटसोर्सिंग को रोकने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. लोको पायलटों, रनिंग स्टाफ व अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के तय मानकों से अधिक कार्य के घंटों को कम करने का मुद्दा भी उठाया गया. महिला कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़े प्रस्तावों पर फेडरेशन की महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारियों ने चर्चा की.
अधिवेशन में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ समय से रेल कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देने और टर्म आफ रेफरेंस की क्लाज-3 को लेकर पेंशनरों में आशंका को दूर करने के लिए भी चर्चा हुई. रेलवे में लंबे समय से गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन रुका हुआ है इससे संरक्षा, रनिंग, ट्रैक मेंटेनर्स , प्वाइंट्समैन, टेक्नीशियन व सुपरवाइजर्स समेत सभी कोटियों के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं. अधिवेशन में इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग उठाए जाने की बात कही.
