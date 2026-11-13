ऑल इंडिया स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन : दंतेवाड़ा NMDC में परिवहन व्यवस्था ठप, वाहनों के पहिए थमने से यात्री जनता सब परेशान
बैलाडीला ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑल इंडिया स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन को समर्थन दिया है.इससे NMDC में परिवहन प्रभावित हो सकता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 1:51 PM IST
दंतेवाड़ा : ‘ऑल इंडिया स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन’ की गूंज अब दंतेवाड़ा जिले में भी सुनाई देने लगी है.बैलाडीला ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को जिलेभर के ड्राइवरों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया.
NMDC पर सीधा असर
ड्राइवर संघ की हड़ताल अगर लंबी चलती है तो इसका सीधा असर बहुराष्ट्रीय कंपनी एनएमडीसी पर पड़ेगा. एनएमडीसी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने की संभावना है. क्योंकि बैलाडीला से निकलने वाले लोह अयस्क धुलाई रोजाना 2000 ज्यादा ट्रक करते हैं. शुक्रवार से बैलाडीला ट्रक एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे.जिसके कारण ट्रकों के पहिए भी थम गए हैं. इसका सीधा असर एनएमडीसी पर पड़ेगा.परिवहन नहीं होने से प्लांट का करोड़ों का नुकसान होगा.
दूसरे दिन भी वाहनों के पहिए थमे
दंतेवाड़ा में आंदोलन का दूसरा दिन है. आंदोलन के पहले ही दिन जिले की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई. फोर व्हीलर से लेकर यात्री बसों और मालवाहक ट्रकों तक के पहिए थमने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा.आम जनजीवन से लेकर व्यापारिक गतिविधियों तक पर इसका असर दिखाई दिया.
वाहनों की आवाजाही रही कम
सुबह से ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम रही.यात्री बसों का संचालन बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी आम मुसाफिरों को उठानी पड़ी.नौकरी, रोजमर्रा के कामकाज और जरूरी कार्यों के लिए घरों से निकले लोग बस स्टैंडों पर घंटों इंतजार करते नजर आए. कई यात्रियों को आवागमन का साधन नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं, मालवाहक वाहनों के पहिए थमने से सामान की लोडिंग और परिवहन संबंधी गतिविधियां भी प्रभावित हुईं.
आर्थिक असुरक्षा से लेकर जान की सुरक्षा तक, ड्राइवरों ने उठाई आवाज
आंदोलन कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि देश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद उनके अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.
सड़क पर दिन-रात मेहनत करने वाले चालक आर्थिक असुरक्षा, दुर्घटनाओं, मारपीट, कानूनी कार्रवाई और भविष्य की सुरक्षा जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं. ड्राइवरों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां मिल सकें- ड्राइवर संघ अध्यक्ष, दंतेवाड़ा
तीन दिन की हड़ताल, मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन
ड्राइवरों ने फिलहाल तीन दिनों तक हड़ताल और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.उनका स्पष्ट कहना है कि यदि इस अवधि में सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील किया जाएगा.ऐसे में आंदोलन लंबा खिंचने पर आम जनता के साथ-साथ व्यापार, परिवहन और जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्यों पर भी व्यापक असर पड़ने की आशंका है.
ड्राइवरों की सात सूत्रीय मांगें, सुरक्षा से लेकर पेंशन तक की मांग
आंदोलनकारियों ने सरकार के सामने सात प्रमुख मांगें रखी हैं. उनका कहना है कि परिवहन व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले ड्राइवरों को भी सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण मिलना चाहिए.
हम देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को गति देते हैं, लेकिन उनके अपने भविष्य और सुरक्षा को लेकर ठोस नीतियों का अभाव है. हम केवल आश्वासन नहीं, बल्कि अपनी सात सूत्रीय मांगों पर सरकार से ठोस निर्णय चाहते हैं- रामलाल, ड्राइवर
तीन दिन की दी चेतावनी
फिलहाल दंतेवाड़ा में आंदोलन का सीधा असर आम यात्रियों और परिवहन व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है. तीन दिनों के आंदोलन के बाद यदि मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी ने प्रशासन और आम जनता की चिंता बढ़ा दी है.अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और ड्राइवरों की मांगों पर होने वाले निर्णय पर टिकी है.
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