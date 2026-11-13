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ऑल इंडिया स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन : दंतेवाड़ा NMDC में परिवहन व्यवस्था ठप, वाहनों के पहिए थमने से यात्री जनता सब परेशान

दंतेवाड़ा : ‘ऑल इंडिया स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन’ की गूंज अब दंतेवाड़ा जिले में भी सुनाई देने लगी है.बैलाडीला ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को जिलेभर के ड्राइवरों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया.

ड्राइवर संघ की हड़ताल अगर लंबी चलती है तो इसका सीधा असर बहुराष्ट्रीय कंपनी एनएमडीसी पर पड़ेगा. एनएमडीसी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने की संभावना है. क्योंकि बैलाडीला से निकलने वाले लोह अयस्क धुलाई रोजाना 2000 ज्यादा ट्रक करते हैं. शुक्रवार से बैलाडीला ट्रक एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे.जिसके कारण ट्रकों के पहिए भी थम गए हैं. इसका सीधा असर एनएमडीसी पर पड़ेगा.परिवहन नहीं होने से प्लांट का करोड़ों का नुकसान होगा.

वाहनों के पहिए थमने से यात्री जनता सब परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे दिन भी वाहनों के पहिए थमे

दंतेवाड़ा में आंदोलन का दूसरा दिन है. आंदोलन के पहले ही दिन जिले की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई. फोर व्हीलर से लेकर यात्री बसों और मालवाहक ट्रकों तक के पहिए थमने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा.आम जनजीवन से लेकर व्यापारिक गतिविधियों तक पर इसका असर दिखाई दिया.

वाहनों की आवाजाही रही कम

सुबह से ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम रही.यात्री बसों का संचालन बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी आम मुसाफिरों को उठानी पड़ी.नौकरी, रोजमर्रा के कामकाज और जरूरी कार्यों के लिए घरों से निकले लोग बस स्टैंडों पर घंटों इंतजार करते नजर आए. कई यात्रियों को आवागमन का साधन नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं, मालवाहक वाहनों के पहिए थमने से सामान की लोडिंग और परिवहन संबंधी गतिविधियां भी प्रभावित हुईं.



आर्थिक असुरक्षा से लेकर जान की सुरक्षा तक, ड्राइवरों ने उठाई आवाज

आंदोलन कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि देश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद उनके अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.