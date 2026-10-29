औरैया में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन; देश भर के कवियों ने किया काव्य पाठ
आयोजकों के अनुसार, साहित्यिक आयोजनों से हिंदी भाषा, कविता और भारतीय काव्य परंपरा को बढ़ावा मिलता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 2:44 PM IST
औरैया: जिले के अजीतमल तहसील क्षेत्र स्थित जनता महाविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संघ के तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कवियों ने अपनी ओजपूर्ण कविताओं, हास्य रचनाओं और भावपूर्ण गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.
देर रात तक चले कार्यक्रम में काव्य रस की धारा बहती रही. कवियों की प्रस्तुतियों पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया. कार्यक्रम का आयोजन प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया. आयोजन को सफल बनाने में डॉ. योगेश कुमार साहू, डॉ. पदम नारायण पांडेय, आकाश त्रिपाठी और अशोक दिवाकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
देशभर से आए कवियों ने प्रस्तुत कीं रचनाएं: कवि सम्मेलन में रायबरेली के नीरज पांडेय, चरखारी महोबा के प्रदीप दिहुलिया, मध्य प्रदेश के रीवा से कामता माखन, फिरोजाबाद के यशपाल यश, जालौन के अंचल शर्मा और झांसी के बमौर से हरनाथ सिंह ने काव्य पाठ किया.
इसके अलावा कोंच की ऋतु चतुर्वेदी, आगरा की ममता वाणी, इटावा के रोहित चौधरी, औरैया की गीता चतुर्वेदी और कानपुर की रचना त्रिपाठी ने भी अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मनोरंजन किया.
कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से कहीं हास्य और व्यंग्य से श्रोताओं को गुदगुदाया, तो कहीं भावपूर्ण गीतों और ओजस्वी कविताओं से माहौल को भावनात्मक बना दिया. अलग-अलग अंदाज में प्रस्तुत की गई रचनाओं ने श्रोताओं को कार्यक्रम से बांधे रखा.
विद्यार्थियों को साहित्य से जुड़ने का मिला अवसर: आयोजकों के अनुसार, इस तरह के साहित्यिक आयोजनों से हिंदी भाषा, कविता और भारतीय काव्य परंपरा को बढ़ावा मिलता है. सम्मेलन में साहित्य प्रेमियों और क्षेत्रीय लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की. विद्यार्थियों और युवाओं को भी साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला.
कार्यक्रम के समापन तक महाविद्यालय परिसर साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण से सराबोर रहा. आयोजन समिति ने कवियों, अतिथियों, श्रोताओं और कार्यक्रम की सफलता में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया.
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