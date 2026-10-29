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औरैया में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन; देश भर के कवियों ने किया काव्य पाठ

औरैया में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: जिले के अजीतमल तहसील क्षेत्र स्थित जनता महाविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संघ के तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कवियों ने अपनी ओजपूर्ण कविताओं, हास्य रचनाओं और भावपूर्ण गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.

देर रात तक चले कार्यक्रम में काव्य रस की धारा बहती रही. कवियों की प्रस्तुतियों पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया. कार्यक्रम का आयोजन प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया. आयोजन को सफल बनाने में डॉ. योगेश कुमार साहू, डॉ. पदम नारायण पांडेय, आकाश त्रिपाठी और अशोक दिवाकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.