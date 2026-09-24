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रांची में 25 से 27 सितंबर तक लगेगा नेत्र रोग विशेषज्ञों का महाकुंभ, देशभर के एक हजार से अधिक आई स्पेशलिस्ट लेंगे भाग

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में कल यानी 25 सितंबर से देशभर के नेत्र विशेषज्ञों का महाकुंभ लगने जा रहा है. आयोजकों के अनुसार झारखंड के इतिहास में यह पहला ऐसा मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है जहां देशभर 1000 से ज्यादा नेत्र रोग विशेषज्ञ, शोधकर्ता, शिक्षक, युवा डॉक्टर के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स शिरकत करेंगे.

यह इस मायने में भी पहला मौका होगा जब ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी (AIOS) की मिडटर्म राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस झारखंड में आयोजित होने जा रही है. 25 से 27 सितंबर तक निजी होटल में होने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गयी.

आयोजन समिति की सचिव और नेत्र सर्जन डॉ. भारती कश्यप ने कहा कि इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में आंखों की बीमारियों के इलाज में हो रहे नए शोध-बदलावों से लेकर आधुनिक तकनीक और चिकित्सा क्षेत्र में चल रहे शोध पर मंथन होगा. उन्होंने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों से सम्मेलन में भाग लेने आने वाले नेत्र रोग विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे और नई उपचार पद्धतियों और तकनीकों की जानकारी देंगे.

डॉ. भारती कश्यप ने बताया कि एआईओएस का राष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन पहली बार झारखंड में होना राज्य के लिए गर्व की बात है. होटल में आयोजित होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 1,000 से ज्यादा नेत्र विशेषज्ञों का जुटना भी सम्मेलन की व्यापकता को दर्शाता है.

इस मौके पर डॉ. बीपी कश्यप ने कहा कि इस आयोजन से झारखंड के नेत्र रोगियों, यहां के मेडिकल स्टूडेंट्स खासकर नेत्र रोग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए काफी लाभप्रद होगा. डॉ. भारती कश्यप ने बताया कि इस आयोजन से देशभर में झारखंड के पर्यटन स्थल, यहां के रमणीय स्थलों और अद्भुत प्राकृतिक छटा की भी ब्रांडिंग होगी.

डॉ. प्रीतेश प्रणय ने कहा कि इस राष्ट्रीय महासंगम में अत्याधुनिक सर्जिकल तकनीकों और जटिल नेत्र विकारों के सटीक समाधान पर गहन चर्चा होगी. राष्ट्रीय स्तर के सर्जनों से रूबरू होकर हमारे स्थानीय चिकित्सकों को जटिलतम मामलों से निपटने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जिसका सीधा लाभ यहां के मरीजों को मिलेगा.