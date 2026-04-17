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यूसीसी के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, गिनाये बहुत सारे तर्क, जानिये

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा राज्य सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार नहीं है.

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 6:44 PM IST

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देहरादून: राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है. बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने कहा इसमें सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि किसी भी राज्य सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है. केंद्र सरकार को भी यह अधिकार इस शर्त के साथ दिया गया है कि केंद्र सरकार आम सहमति बनाने के बाद ही इसे लागू कर सकती है. इसी सिद्धांत के तहत 21 वें और 22 वें विधि आयोग ने जनमत आमंत्रित किया था. 21 वें विधि आयोग के समक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उपस्थित होकर न केवल इसका विरोध किया था बल्कि अपने तर्क लिखित रूप में भी आयोग को प्रस्तुत किए थे.

जिसके परिणाम स्वरुप आयोग ने स्पष्ट कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है. इसी तरह 22 वें विधि आयोग की तरफ से अब तक कोई अंतिम सिफारिश सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा इस कानून को लेकर स्वाभाविक रूप से गंभीर संवैधानिक कानूनी और लोकतांत्रिक आपत्तियां हैं. यहां पहले दृष्टि में ही संविधान की भावना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है. इस कानून के माध्यम से न सिर्फ विधायिका के अधिकारों और इसके संवैधानिक औचित्य से जुड़े गंभीर प्रश्न उठते हैं बल्कि यह संविधान के भाग 3 में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी प्रत्यक्ष रूप से टकराता है.

उन्होंने कहा यह साफ है कि यह कानून संविधान के भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है जो प्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकारों की तरह परिवर्तनीय नहीं है. गुजरात में पारित यह कानून न तो पूरे देश भर में लागू है और ना ही स्वयं राज्य के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होता है. डॉ कासिम का कहना है कि यूसीसी कोई मौलिक अधिकार नहीं है. इसे लागू करने से पूर्व व्यापक स्तर पर आम सहमति नहीं बनाई गई. आयोग की रिपोर्ट में सामने आया था कि देश में इसकी कोई तत्काल जरूरत नहीं है. ना ही ऐसी कोई आपात स्थिति है. जिसमें इसे लागू किया जाना चाहिए.

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