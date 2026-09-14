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यूसीसी पर मौलाना नदवी ने दिया गोलवलकर का हवाला, लोगों से 17 को जंतर-मंतर पहुंचने की अपील

भोपाल के शहर काजी मौलाना सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आएसएस के गुरु गोलवलकर के एक साक्षात्कार का जिक्र किया. उन्होने कहा कि इस साक्षात्कार में गोलवलकर ने कहा था कि भारत में यूसीसी जैसे कानून की जरूरत नही है. उन्होने 1972 में एक इंटरव्यू में ये बात कही थी.

भोपाल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भोपाल में आज बैठक हुई. बैठक में तय हुआ है कि 17 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों में मध्य प्रदेश से भी लोग शामिल होंगे. बैठक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि हम एमपी के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वे बड़ी तादात में इस प्रदर्शन में शामिल हों. उधर शहर काजी मौलाना सैयद मुश्ताक अली नदवी ने इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गुरु गोलवलकर के यूसीसी को लेकर दिए गए वक्तव्य का जिक्र किया. उन्होने कहा कि गुरु गोलवलकर ने खुद कहा था कि यूसीसी कानून की जरूरत नहीं है.

मौलाना मदनी ने कहा कि मुद्दा अगर मुसलमानों से जुड़े कानून का है, तो फिर उसके बारे में बेहतर बात तो उसके जानकार और मुस्लम समाज के लोग ही रख सकते हैं. उन्होने कहा कि हम नागरिकों से अपील करते हैं कि 17 सितंबर को जो जंतर-मंतर पर धरना है उसमें बड़ी तादात में नागरिकों को शिरकत करना चाहिए.

जंतर-मंतर पर विरोध में धरना, हम यूसीसी के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा "हमने यूसीसी बिल को लेकर अपनी बात पहले ही साफ कर दी थी. हम इस बिल को नहीं मानेंगे. इस बिल को खत्म करवाने के लिए संविधान के नियम से काम करेंगे. हम इस मुद्दे पर कोर्ट भी जाएंगे. हमारी याचिका पूरी तरह से तैयार है. हमारी पूरी तैयारी है."

मसूद ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम यूसीसी को नहीं मानेंगे. और अभी 17 सितंबर को जो जंतर-मंतर पर धरना है, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मध्य प्रदेश के पांचो सदस्य शामिल होंगे. मसूद ने कहा कि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हम संविधान को बचाना चाहते हैं.

भोपाल में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक

भोपाल में आज हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद मौलाना सैयद मुश्ताक अली मदनी और कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकार वार्ता में यूसीसी से जुड़ी बोर्ड के निर्णय बताए. ये बताया कि यूसीसी के विरोध में कोर्ट से लेकर सड़क तक बोर्ड किस तरह से लड़ाई लड़ेगा. बता दें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी शासित और एनडीए गठबंधन के जो 21 राज्य हैं, वहां 2029 तक यूसीसी बिल लागू कर दिया जाएगा.