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बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान; बोले- "सियासी दलदल में न फंसें मुस्लिम महिलाएं"

बरेली : जिले में महिला आरक्षण बिल को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही हैं. इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का भी बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के महिला आरक्षण बिल में संशोधन का समर्थन तो किया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को सियासत से दूर रहने की सलाह भी दे डाली है.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बहुत सक्रिय हैं और हर जगह, हर मंच पर इस बात को कहते हैं और नारी शक्ति की बात करते हैं.

उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं का आरक्षण 33% लागू कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि यह एक बेहतर कदम है और महिलाओं को एक पार्लियामेंट में, असेंबलियों में एक नेतृत्व प्रदान करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होगा.

उन्होंने कहा कि सियासत एक दलदल है, कल की सियासत और आज की सियासत में जमीन और आसमान का अंतर है. उन्होंने कहा कि सियासी लोग जीतने के लिए फरेब का जाल बिछाकर, लोगों से झूठ बोलकर सारे हथकंडे अपनाते हैं.