रांची में गैस की कमी नहीं, मैन्युअल बुकिंग के लिए फोन नंबर जारी, एलपीजी अधिकारी बोले पैनिक न हो उपभोक्ता

ऑल इंडिया एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर संघ के उपाध्यक्ष ने कहा कि रांची में गैस की कोई कमी नही हैं.

RANCHI ADMINISTRATION ON LPG
गैस के लिए इंतजार करते उपभोक्ता (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 10:07 AM IST

4 Min Read
रांची: राजधानी रांची में एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन और गैस कंपनियां सक्रिय हो गई हैं. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई. इस बीच ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि रांची में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है. साथ ही कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

जानकारी देते ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर संघ के उपाध्यक्ष (ईटीवी भारत)

अचानक बुकिंग बढ़ने से सर्वर में आई तकनीकी खराबी

बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के प्रतिनिधियों ने बताया कि रांची में इंडेन गैस के लगभग डेढ़ लाख उपभोक्ता हैं और सामान्य दिनों की तरह प्रतिदिन करीब 10,500 गैस सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है. इसके अलावा HPCL और BPCL के लगभग 25-25 हजार उपभोक्ताओं के बीच प्रतिदिन करीब 2000 से अधिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में अचानक बड़ी संख्या में बुकिंग आने के कारण इंडेन गैस के सर्वर में तकनीकी अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ी है और फिलहाल इस पर काम जारी है.

उपभोक्ताओं के लिए मैन्युअल बुकिंग शुरू

तकनीकी समस्या के कारण उपभोक्ताओं को हो रही असुविधा को देखते हुए इंडेन गैस कंपनी ने मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत उपभोक्ता अपने-अपने गैस वितरकों के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं. इसके लिए रांची के विभिन्न इंडेन गैस वितरकों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल कर उपभोक्ता गैस रिफिलिंग की बुकिंग करा सकते हैं.

इंडेन एजेंसी के ब्रांचों का नंबर जारी

जारी किए गए प्रमुख नंबरों में अदिति इंडेन (7762920033, 7352711020), शंतनु इंडेन (9431357871, 9304355563), देवी गैस (9835442494, 9693503031), आनंद गैस (9603045000, 9279081713), अल्फा इंडेन (9835156074, 8789572926), रांची गैस (9708788000, 9264249483), ओरांव गैस डिस्ट्रीब्यूटर (8210675171, 8210974502), झलक इंडेन (8986643888, 9835906302), बरियातू इंडेन (8294727527, 7808782500), इंद्रप्रस्थ गैस (9835149400, 9955361339) है.

इसके अलावा टाटीसिलवे इंडेन (9835910816, 7903209760), ओरमांझी इंडेन (9308080951, 9709269265), सिटी इंडेन (9430376633, 8434013040), एफएफसीसीएस (9334721626, 8448674159), माधुरी इंडेन (9470193803, 9507035277), जयंत गैस (9431115028), प्रताप इंडेन (6205562676, 9006643039), जीके इंडेन (9334917448, 6201206442), अरव इंडेन (6514667727), सुमति गैस (7903625376) और झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई (6512251098) शामिल हैं.

अवैध भंडारण को लेकर प्रशासन सख्त

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को लेकर सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को घरेलू गैस की कालाबाजारी या अवैध भंडारण की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें. इसके लिए प्रशासन ने ‘अबुआ साथी’ व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है. उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अपने नाम से कनेक्शन लेकर दूसरे लोगों को गैस देने से होता है कालाबाजारी

ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर संघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोग अपने नाम पर गैस कनेक्शन लेकर उसे दूसरे लोगों को दे देते हैं और उसी के माध्यम से गैस की कालाबाजारी होती है. ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और गैस कंपनियां सख्ती से कार्रवाई कर रही हैं. उन्होंने कहा कि घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और अचानक बुकिंग का दबाव बढ़ने से सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आई है. जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा.

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अनावश्यक रूप से पैनिक बुकिंग न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. राजेंद्र कुमार ने कहा कि फिलहाल उपभोक्ता मैन्युअल तरीके से गैस बुकिंग करा सकते हैं और सर्वर अपग्रेडेशन पूरा होते ही ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया फिर से सामान्य हो जाएगी.

कमर्शियल गैस आपूर्ति हो सकती है प्रभावित: राजेंद्र कुमार

राजेंद्र कुमार ने यह भी बताया कि फिलहाल कुछ स्थानों पर कमर्शियल गैस की सामान्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. लेकिन अस्पताल, स्कूल और अन्य जरूरी संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं और जल्द ही कमर्शियल गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह सामान्य हो जाएगी.

