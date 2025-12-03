ETV Bharat / state

लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, रनिंग स्टाफ का उपवास, रखी ये मांग

संघ के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यह आंदोलन रनिंग स्टाफ की सुरक्षा, अधिकारों और सेवा शर्तों में सुधार को लेकर है. सभी लोको रनिंग स्टाफ ने कार्यालय के सामने ही यह आंदोलन शुरू किया है.

भिलाई\दुर्ग: ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आह्वान पर रनिंग स्टाफ ने मंगलवार से 48 घंटे के उपवास व धरने की शुरुआत कर दी है. बीएमवाई चरोदा स्थित रनिंग स्टाफ कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और रनिंग स्टाफ के कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे.

लोको पायलट का उपवास (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोको रनिंग स्टाफ ने बताई अपनी परेशानी

असिस्टेंट लोको पायलट मेघराज साहू ने कहा "1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने 50% डीए बढ़ाया, जिससे सभी भत्ते 25% बढ़ गए, लेकिन हमारा माइलिज रेट अब तक नहीं बढ़ाया गया. हमारी सबसे बड़ी मांग है कि माइलिज रेट को भी तत्काल बढ़ाया जाए. माइलिज भत्ते के 70% हिस्से को टैक्स-फ्री किया जाए. हम जैसे रनिंग स्टाफ को लगातार लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है. अन्य कर्मचारियों को शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक नॉर्मल रेस्ट मिलता है, उसी तरह हमारा साप्ताहिक रेस्ट 16 और 30 घंटे यानी कुल 46 घंटे तय किया जाए. लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की भारी कमी है, जिस पर भर्ती जल्द की जाए ताकि अतिरिक्त बोझ हम पर न पड़े और हम सुरक्षित रनिंग कर सकें."

सुरक्षा अधिकारों और सेवा शर्तों की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष आरके विश्वकर्मा ने कहा "48 घंटे का उपवास हमारा मजबूरी बन गई है. रेल सुरक्षा और रेल संपत्ति की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन पूरे इंडियन रेलवे में स्टाफ की भारी कमी है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ही 4,500 से ज्यादा पद रिक्त हैं. स्टाफ की इस कमी का सीधा असर हम पर पड़ता है. हमसे लंबे और थकाऊ शिफ्ट में काम कराया जा रहा है. हम ट्रेन संचालन बाधित किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं. हमारी वर्षों से मांग है कि स्टाफ की भर्ती पूरी की जाए. कमी के कारण हमें इच्छानुसार छुट्टी नहीं मिलती और ड्यूटी लगातार बढ़ाई जाती है."

लोको पायलट व असिस्टेंट लोको पायलट का उपवास व धरना (ETV Bharat Chhattisgarh)

धरने में उठाई गई प्रमुख मांगें