ETV Bharat / state

एक करोड़ हस्ताक्षर के बाद आंदोलन, यूजीसी एक्ट के खिलाफ देशभर में मुहिम चलाएगी क्षत्रिय महासभा

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बहादुर सिंह राणा ने बताया कि प्रस्तावित यूजीसी एक्ट को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में इंदौर में महासभा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें आंदोलन की रूपरेखा और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई.

भोपाल: प्रस्तावित यूजीसी एक्ट 2026 और उससे जुड़े अन्य कानूनों को लेकर देशभर में असंतोष गहराता जा रहा है. इसी कड़ी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है. सड़क पर उतरने से पहले महासभा ने देशव्यापी स्तर पर एक करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा है, जिसे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा.

बैठक में प्रस्तावित यूजीसी एक्ट 2026 को रद्द करने की मांग पर सर्वसम्मति बनी. इसके साथ ही एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाने और भर्ती एवं शिक्षा में जातिगत आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार पर व्यवस्था लागू करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया गया.

1 से 20 फरवरी तक एक करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य

महासभा ने 1 से 20 फरवरी के बीच पूरे देश में एक करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य तय किया है. यह ज्ञापन भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंपा जाएगा. महासभा का कहना है कि यह अभियान जनभावनाओं को लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखने का प्रयास है. राष्ट्रीय संगठन मंत्री अंजनी सिंह चौहान ने गुना और छिंदवाड़ा जिले में फुटवियर डिजाइन पाठ्यक्रम की फीस संरचना का हवाला देते हुए कहा कि देश में कई पेशेवर पाठ्यक्रमों की महंगी फीस के कारण सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं. उन्होंने इसे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया.

राजनीतिक नहीं, सामाजिक आंदोलन होने का दावा

महासभा ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन से नहीं चलाया जा रहा है. यह पूरी तरह सामाजिक संगठनों द्वारा संचालित अभियान है. महासभा का कहना है कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर सिस्टम को आगाह करना बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है. संगठन मंत्री चौहान ने कहा कि देश में केवल लगभग दो करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, जबकि शेष आबादी निजी क्षेत्र पर निर्भर है.