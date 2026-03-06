ETV Bharat / state

किसानों का ऐलान: बकाया बीमा क्लेम की मांग को लेकर 13 मार्च से चूरू में रोकेंगे रेल

अखिल भारतीय किसान सभा का आरोप- जयपुर में बैठे अधिकारी हठधर्मी. सभा ने 13 मार्च से रेल रोको आंदोलन की घोषणा की.

Kisan Sabha representatives talking to the media
मीडिया से बात करते किसान सभा के प्रतिनिधि (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
चूरू: बकाया बीमा क्लेम की मांग लेकर चूरू के किसान आरपार की लड़ाई के मूड में हैं. अखिल भारतीय किसान सभा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि किसान अपने बकाया क्लेम समेत विभिन्न मांगों को लेकर 13 मार्च से रेल रोको आंदोलन करेगी.

अखिल भारतीय किसान सभा के नेता निर्मल प्रजापत ने शहर के शिक्षक भवन में शुक्रवार को मीडिया से कहा कि चूरू के किसान लम्बे समय से बकाया बीमा क्लेम को लेकर मुखर हैं, लेकिन जयपुर के अधिकारी हठधर्मिता पर उतारू हैं. ऐसे में 13 मार्च को जिलेभर के किसान आपणी योजना स्थित जिला कलेक्टर दफ्तर के आगे एकत्र होंगे और जुलूस के रूप में अग्रसेन नगर रेलवे फाटक पहुंच कर रेल रोकेंगे. वहां अनिश्वितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू होगा.

निर्मल प्रजापत, किसान नेता...सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Churu)

ये हैं प्रमुख मांगें

  • किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दिया जाएं
  • खरीफ का वर्ष 2021 का 500 करोड़, वर्ष 2022 का 300 करोड़ एवं वर्ष 2023 का 600 करोड़ बकाया चुकाएं
  • रबी 2023-24 और 2025 का 900 करोड़ बकाया चुकाएं

अधिकारियों पर आरोप: सभा से जुड़े किसान नेताओं ने कहा कि बीमा कंपनी किसानों को ठग रही है. जयपुर में अधिकारी हठधर्मिता कर रहे हैं. इससे पहले पिछले नवंबर माह में किसानों ने ट्रैक्टरों से जयपुर कूच किया था, लेकिन प्रशासन ने इसे यहीं रोक दिया. प्रशासन की मध्यस्थता के बाद जयपुर में किसान प्रतिनिधियों से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन उसका धरातल पर असर नहीं दिखा.

