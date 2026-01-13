ETV Bharat / state

कायस्थ महासभा ने मनाई स्वामी विवेकानंद, महर्षि महेश योगी की जयंती; राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- के-कार्ड से लाभार्थी योजनाएं हो रही हैं फलीभूत

लखनऊ : राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सोमवार को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना और विशिष्ठ अतिथि जस्टिस अनिल कुमार श्रीवास्तव शामिल हुए.







लखनऊ में सोमवार को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी की जन्म जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पूरे राष्ट्र में कायस्थ समाज के एकीकरण के लिए एक अनूठा प्रयास के-कार्ड के रूप में कर रही है. सदस्यता (निशुल्क) लेते ही उसका के-कार्ड जारी हो जाता है. इस के-कार्ड से राजस्थान की स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी व अन्य प्रकार की विभिन्न लाभार्थी योजनाएं फलीभूत हो रही हैं.