कायस्थ महासभा ने मनाई स्वामी विवेकानंद, महर्षि महेश योगी की जयंती; राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- के-कार्ड से लाभार्थी योजनाएं हो रही हैं फलीभूत

कार्यक्रम में राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना और जस्टिस अनिल कुमार श्रीवास्तव शामिल हुए.

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन (Photo credit: कायस्थ महासभा)
Published : January 13, 2026 at 10:34 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 10:53 PM IST

लखनऊ : राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सोमवार को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना और विशिष्ठ अतिथि जस्टिस अनिल कुमार श्रीवास्तव शामिल हुए.


लखनऊ में सोमवार को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी की जन्म जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पूरे राष्ट्र में कायस्थ समाज के एकीकरण के लिए एक अनूठा प्रयास के-कार्ड के रूप में कर रही है. सदस्यता (निशुल्क) लेते ही उसका के-कार्ड जारी हो जाता है. इस के-कार्ड से राजस्थान की स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी व अन्य प्रकार की विभिन्न लाभार्थी योजनाएं फलीभूत हो रही हैं.

कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना
कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना (Photo credit: कायस्थ महासभा)

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा विश्व का सबसे पुराना संगठन है. इसकी स्थापना वर्ष 1887 में की गई थी. कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महामंत्री आनंद प्रकाश, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अरुण श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव दीपक लाल आदि की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव ने की. इस दौरान उन्होंने स्मृति चिन्ह और शाल प्रदान किया.

लखनऊ में सोमवार को मयंक श्रीवास्तव (प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी) की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनूप श्रीवास्तव ने की. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और बतौर वशिष्ठ अतिथि जस्टिस अनिल कुमार श्रीवास्तव (अध्यक्ष औद्योगिक ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश) उपस्थित हुए.

LUCKNOW NEWS
ALL INDIA KAYASTHA MAHASABHA
SWAMI VIVEKANANDA BIRTH ANNIVERSARY
राष्ट्रीय युवा दिवस
LUCKNOW NEWS

