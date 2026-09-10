ETV Bharat / state

अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी; कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई की पत्नी बताया

थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है. मामले की जांच की जा रही है. इसके बाद ही कोई जानकारी दे पाएंगे.

अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी.
अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद जहां उनके शूटरों के नाम से बने सोशल मीडिया फेक अकाउंट से तरह-तरह की पोस्ट की जा रही थी. वहीं, अब एक नया मामला सामने आया है. एक अज्ञात नंबर से अखिल भारतीय जाट महासभा के युवा जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है.

जिस नंबर से धमकी मिली है, वह खुद को लॉरेंस बिश्नोई की पत्नी बता रही है. जाट महासभा के जिला अध्यक्ष का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के बारे में टिप्पणी की थी.

इसके बाद अब उन्हें धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद से ही जिलाध्यक्ष का परिवार डरा और सहमा हुआ है. उन्होंने अब पुलिस से मामले की शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है.

शामली के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव जंधेडी निवासी मुकुल चौधरी को एक अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है. जिलाध्यक्ष मुकुल ने बताया कि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने 2 सितंबर 2026 को नीरज कुमार नेटवर्क पर लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंग के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया था.

इसी वीडियो के सिलसिले में 9 सितंबर 2026 को उनके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाली महिला ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई की पत्नी बताया. उसने मुकुल चौधरी को गालियां दीं और हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें भी भेजीं.

महिला ने धमकी देते हुए कहा कि वीडियो जारी करने के कारण उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा. इस धमकी के बाद से मुकुल चौधरी और उनका परिवार बहुत डरा और सहमा हुआ है. उन्हें आशंका है कि महिला और उसके साथी कभी भी उनके साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं.

इससे उनके और उनके परिवार की जान-माल को गंभीर खतरा है. उन्होंने पुलिस से इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने, अज्ञात नंबर और संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने और परिवार को उचित सुरक्षा देने की अपील की है.

गढ़ी पुख्ता थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है. मामले की जांच की जा रही है. इसके बाद ही कोई जानकारी दे पाएंगे. हालांकि, मिली जानकारी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई की अभी तक शादी नहीं हुई है. शायद यह किसी की सोची समझी साजिश है.

या फिर लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम करने की साजिश है. यह भी कह सकते हैं कि कहीं यह साजिश उन शार्प शूटर या फिर उनके आकाओं की तो नहीं जिन्होंने अंकित बालियान की हत्या की घटना को अंजाम दिया था. कहीं वह लोग पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की धमकी तो नहीं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लिया, मायावती को लिखा भावुक पत्र; दामाद आकाश आनंद का भी जिक्र

TAGGED:

JAT MAHASABHA YOUTH PRESIDENT
JAT MAHASABHA PRESIDENT THREATENED
SHAMLI LAWRENCE BISHNOI CONNECTION
JAT MAHASABHA THREAT CASE SHAMLI
SHAMLI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.