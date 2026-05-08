ETV Bharat / state

अखिल भारतीय आईपीएससी फुटबॉल टूर्नामेंट: सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ बना चैंपियन

चित्तौड़गढ़ में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों की कुल 7 टीमों ने भाग लिया.

DM and other guests with the winning team
विजेता टीम के साथ जिला कलेक्टर व अन्य अतिथि (Courtesy - Sainik School Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में आयोजित अखिल भारतीय आईपीएससी (इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस) फुटबॉल टूर्नामेंट (अंडर-14 बालिका वर्ग) का शुक्रवार को समापन हुआ. देश के विभिन्न राज्यों से आई प्रतिभाशाली छात्राओं ने खेल कौशल, अनुशासन एवं खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. इस खेल प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल की टीम चैंपियन बनी. समापन समारोह के दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह दिखाई दिया.

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल के प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जसरोटिया, उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजर सी श्रीकुमार के निर्देशन में हुआ. तीन दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का शुभारंभ गत 6 मई को हुआ था. सैनिक स्कूल में शुक्रवार को समापन समारोह की मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ की जिला कलेक्टर डॉ मंजू रही. कार्यवाहक प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजर सी श्रीकुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया.

जिला कलेक्टर ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह (Courtesy - Sainik School Chittorgarh)

पढ़ें: Special : चने खाकर बचाए पैसे, बेटियों को बनाया जुनूनी...60 साल बाद राजस्थान बना नेशनल चैंपियन

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता में देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों की कुल 7 टीमों ने भाग लिया. प्रतियोगिता में मेजबान सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 अंकों के साथ चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम किया. मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राय (हरियाणा) की टीम उपविजेता रही, जबकि विद्या देवी जिंदल स्कूल, हिसार (हरियाणा) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. व्यक्तिगत प्रदर्शन में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की कैडेट किशोरी पाण्डेय को उनके शानदार खेल प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' घोषित किया गया. वहीं मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राय (हरियाणा) की मानसी को उत्कृष्ट गोलकीपिंग के लिए 'बेस्ट गोलकीपर' पुरस्कार प्रदान किया.

DM presenting medals to players of winning team
विजेता टीम खिलाड़ियों को मेडल पहनाती जिला कलेक्टर (Courtesy - Sainik School Chittorgarh)

पढ़ें: अखिल भारतीय सैनिक स्कूल हॉकी टूर्नामेंट: मेजबान चित्तौड़गढ़ बना ओवरऑल चैंपियन, दोनों वर्गों में लहराया परचम

खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा–डॉ मंजू: मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉ मंजू ने खिलाड़ियों के उत्साह, अनुशासन और खेल भावना की सराहना करते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है. खेल केवल शारीरिक रूप से सशक्त नहीं बनाते, बल्कि मानसिक दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता, समय प्रबंधन, सहनशीलता और टीमवर्क जैसे महत्वपूर्ण गुणों का विकास भी करते हैं. उन्होंने छात्राओं को निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि मैदान में सीखे गए मूल्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं.

पढ़ें: शतरंज प्रतियोगिता में दिल्ली के आर्यन वार्ष्णेय चैंपियन बने, दृष्टिबाधित खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

ये टीमें हुई शामिल: इस प्रतियोगिता में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राय (हरियाणा), संस्कार वैली स्कूल, भोपाल (मध्यप्रदेश), सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश), हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेट (तेलंगाना), सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ (राजस्थान), पाइन ग्रोव स्कूल, सोलन (हिमाचल प्रदेश) तथा विद्या देवी जिंदल स्कूल, हिसार (हरियाणा) की टीम शामिल हुई.

TAGGED:

UNDER 14 GIRLS FOOTBALL TOURNAMENT
SAINIK SCHOOL CHITTORGARH CHAMPION
7 TEAMS IN IPSC FOOTBALL TOURNAMENT
इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस
ALL INDIA IPSC FOOTBALL TOURNAMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.