ETV Bharat / state

देश में बनेंगे तीन और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान; जानें AIIA के निदेशक ने क्या कहा ?

प्रोफेसर प्रदीप प्रजापति ने कहा कि 2014 में पांच अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने की बात कही गई थी, लेकिन सिर्फ अभी तक दो ही बन पाया है. एक दिल्ली में है और दूसरा गोवा में है. अब केंद्रीय बजट में फिर से तीन आयुर्वेद संस्थान बनाने की बात कही गई है, जिसकी हम सराहना करते हैं और इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने केंद्र के बजट में तीन और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने की बात कहे जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि जब 2017 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर के महीने में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया, तब से लेकर आज तक आयुर्वेद संस्थान लगातार बढ़ रहा है, लोगों को अब आयुर्वेद पद्धति के इलाज पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है.

नई दिल्ली: एक फरवरी के दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि तीन और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे. इस घोषणा के बाद अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ( वैध ) प्रदीप प्रजापति ने खुशी जाहिर की है और उन्होंने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है.

''यूनानी पद्धति के माध्यम से लगातार लोगों का इलाज चल रहा है'': प्रदीप प्रजापति ने कहा कि आज दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद पद्धति और यूनानी पद्धति के माध्यम से लगातार लोगों का इलाज चल रहा है. रोजाना 2,000 से 2,500 के करीब मरीज अपना इलाज करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पहुंचते हैं. इस संस्थान में कई जटिल और गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता है. आज के समय में आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने वाले लोगों को काफी फायदा मिल रहा है, आयुर्वेदिक इलाज थोड़ा लंबा होता है लेकिन किसी भी बीमारी को जड़ से मिटाने में सक्षम इलाज है.

आयुर्वेद संस्थान का विस्तार होना बहुत जरूरी: प्रदीप प्रजापति ने कहा कि अब आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने वाले की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके वजह से अब अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के ऊपर लगातार पेशेंट को देखने का प्रेशर बढ़ रहा है, अब यहां पर इलाज करने वाले लोगों का नंबर दो महीने बाद का मिल रहा है. इतना ज्यादा नंबर लग चुका है. क्योंकि कोई भी डॉक्टर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 तक कि संख्या में पेशेंट देख सकते है, इसलिए अब आयुर्वेद संस्थान का विस्तार होना बहुत जरूरी है.

उन्होंने कहा कि अगर तीन और आयुर्वेद संस्थान बनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने वाले पेशेंट ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकेंगे और उनका इलाज जल्दी संभव हो सकेगा. क्योंकि लगातार बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अब आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से इलाज कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 अक्टूबर 2017 को, दूसरे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया था. यह संस्थान सरिता विहार में स्थित है और इसे आयुर्वेद में अत्याधुनिक चिकित्सा, अनुसंधान और शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है. वहीं दूसरा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में बनाया गया है, जहां देश-विदेश से लोग अपना इलाज आयुर्वेद पद्धति से करने के लिए पहुंच रहे हैं.

यह भी पढ़ें: