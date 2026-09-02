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अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया विशेष डिजिटल कार्यक्रम 'आयुर्वार्ता'

पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता था. भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में जारी अधिसूचना के माध्यम से आयुर्वेद दिवस के लिए 23 सितंबर की निश्चित तिथि निर्धारित की गई. तब से आयुर्वेद दिवस प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जा रहा है.

'आयुर्वार्ता' की पहली कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर (वैद्य) पी. के. प्रजापति और प्रोफेसर डॉ. महेश व्यास के बीच विशेष संवाद हुआ. इस कड़ी का केंद्रीय विषय रहा- 'आखिर आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को ही क्यों'? विमर्श के दौरान आयुर्वेद दिवस के इतिहास, पूर्व में धन्वंतरि जयंती के अवसर पर इसके आयोजन तथा भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित किए जाने के निर्णय पर विस्तार से चर्चा की गई.

नई दिल्ली: आयुर्वेद की समृद्ध ज्ञान परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैश्विक संभावनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) ने आगामी 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर विशेष डिजिटल संवाद श्रृंखला ‘आयुर्वार्ता’ का शुभारंभ किया है. ‘आयुर्वार्ता’ के माध्यम से आयुर्वेद से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, समसामयिक स्वास्थ्य चुनौतियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, चिकित्सा तथा आयुर्वेद के वैश्विक विस्तार पर विशेषज्ञों के साथ सार्थक संवाद प्रस्तुत किए जाएंगे.

इस अवसर पर AIIA के निदेशक प्रोफेसर (वैद्य) पी. के. प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद को भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा से आगे बढ़ाकर वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण ज्ञान एवं चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. इस वर्ष आयुर्वेद दिवस न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में, बल्कि विदेश में भी व्यापक स्तर पर पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा. यह आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता और बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है.

उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में लोग समग्र स्वास्थ्य, निवारक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवनशैली और स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद की ओर आकर्षित हो रहे हैं. प्रो. प्रजापति ने कहा कि 'आयुर्वार्ता' इसी व्यापक दृष्टिकोण का एक डिजिटल विस्तार है, जिसके माध्यम से आयुर्वेद से जुड़े प्रामाणिक ज्ञान और विशेषज्ञों के विचारों को देश-दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

आयुर्वेद दिवस के लिए नई पहचान

आयुर्वेद दिवस की निश्चित तिथि निर्धारित किए जाने से इसके आयोजन को एक स्थायी और वैश्विक पहचान देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है. आयुर्वार्ता में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डीन, पीएचडी प्रो. (डॉ.) महेश व्यास ने बताया कि 23 सितंबर शरद विषुव (Autumnal Equinox) के आसपास की तिथि है, जब दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है. आयुर्वेद के मूल दर्शन में संतुलन और समत्व को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है. इस दृष्टि से भी 23 सितंबर की तिथि आयुर्वेद के संतुलन आधारित स्वास्थ्य दर्शन के साथ एक सार्थक वैचारिक संबंध स्थापित करती है.

‘आयुर्वार्ता’ बनेगा आयुर्वेद संवाद का डिजिटल मंच

AIIA द्वारा शुरू की गई ‘आयुर्वार्ता’ केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आयुर्वेद पर निरंतर संवाद स्थापित करने की एक डिजिटल पहल है. इस श्रृंखला में आने वाले समय में देश के प्रमुख आयुर्वेद विशेषज्ञों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति विशेषज्ञों के साथ संवाद प्रस्तुत किए जाएंगे. ‘आयुर्वार्ता’ की आगामी कड़ियों में आयुर्वेद के विभिन्न आयामों पर चर्चा होगी.

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