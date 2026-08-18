छोटे बच्चों में बढ़ रहे नेत्र रोग पर AIIA ने जताई चिंता, बचाव को लेकर दी ये महत्वपूर्ण जानकारी
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आंख रोग विशेषज्ञ प्रो. डॉ.मंजूषा राजगोपाल ने छोटी उम्र में बच्चों के नेत्र रोग के कारण और निवारण पर की चर्चा
Published : August 18, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली: आंखे हमारी हमें दी गई वो नेमत है जिससे हम उस दुनिया को देखते और समझते है. आंखों के बिना ये दुनिया अंधकारमयी हो जाती है. इसलिए हमें ईश्वर से मिले इस उपहार को काफी संभाल और देखभाल के साथ रखना चाहिए. लेकिन आज इंसान अपनी गलतियों के कारण इसे कमजोर कर रहे है या फिर खो रहे हैं.खासकर बच्चों में आंखों की समस्या इन दिनों तेजी से बढ़ रही है.
ऐसे में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नेत्र रोग पर क्या कहता है और नेत्र रोग से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं. इसको लेकर ईटीवी भारत ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आंख रोग विशेषज्ञ प्रो. डॉ.मंजूषा राजगोपाल से खास बातचीत की.
छोटी उम्र के बच्चों में बढ़ रही नेत्र रोग की समस्या: अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आंख रोग विशेषज्ञ प्रो. डॉ.मंजूषा राजगोपाल ने बताया कि छोटी उम्र में बच्चों को नेत्र रोग (आंखों की बीमारियां) होने का सबसे मुख्य कारण स्क्रीन टाइम का बढ़ना, अनुवांशिकता (Genetics) और पोषक तत्वों की कमी है. आजकल बच्चों में डिजिटल डिवाइस (जैसे मोबाइल, टीवी और टैबलेट) का अत्यधिक इस्तेमाल उनकी आंखों की रोशनी पर बुरा असर डाल रहा है. आज से 15 साल पहले जब बच्चे स्कूल से या कोचिंग से पढ़कर आते थे तो वह आउटडोर गेम खेलने के लिए बाहर जाते थे. जहां उनकी शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज होता था मगर आज के समय में बच्चे सबसे ज्यादा समय मोबाइल स्क्रीन पर दे रहे हैं. जिसके वजह से इसका असर आंखों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है और बच्चों में विशेष तौर पर आंखों के रोग हो रहे हैं जिसमें मायोपिया का बढ़ना और घटना दोनों देखा जा रहा है.
बदलता लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट है प्रमुख वजह: आज के समय में हमारा बदलता लाइफस्टाइल भी है पहले मुश्किल से एक या दो फास्ट फूड हुआ करता था लेकिन आज के समय में अलग-अलग वैरायटी के फास्ट फूड आ चुके हैं. जिसका असर हमारे बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है. क्योंकि उस फास्ट फूड के माध्यम से हमारे बच्चों को न्यूट्रिशंस और विटामिन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रहा. जो शरीर पर तो असर डाल ही रहा है साथ ही उनकी आंखों पर भी गहरा असर डाल रहा है.
नेचुरल चीजों से पोषण लेने की कोशिश करें: प्रो. डॉ.मंजूषा ने बताया कि कोशिश करें की जो नेचुरल चीज हैं हम उसका सेवन करें. वहीं कुछ चीज ऐसी है जिसे आयुर्वेद कहता है कि इसे लेना चाहिए जैसे की बादाम. इसे भी जरूर खाना चाहिए यह भी हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में बहुत अहम भागीदारी निभाते हैं. वही जितना ज्यादा हो बच्चों को मोबाइल और टैबलेट के स्क्रीन से दूर रखें क्योंकि इससे आंखों का ड्राइनेस बढ़ रहा है और ड्राइनेस बढ़ने पर बच्चों की आंखों में इचिंग के साथ कई समस्याएं सामने आ रही है.
स्क्रीन देखते समय बच्चे रखें कुछ बातों का ध्यान :वही स्क्रीन देखते समय बच्चे कुछ बातों का ध्यान रखें जैसे हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखने की आदत डालें.छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम करें और उन्हें आउटडोर गेम्स (बाहरी खेल) खेलने के लिए प्रोत्साहित करें.बच्चों की डाइट में विटामिन A और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे गाजर, पालक, शकरकंद, हरी सब्जियां और सूखे मेवे शामिल करें.स्कूल शुरू होने से पहले और उसके बाद हर साल किसी अच्छे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट से बच्चों की आंखों की जांच जरूर करवाएं.
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