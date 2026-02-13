ETV Bharat / state

देश में बढ़ते डायबिटीज पेशेंट पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जताई चिंता, रोगियों को दी ये सलाह

लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करने से शुगर की परेशानी से होगा बचाव ( ETV Bharat )