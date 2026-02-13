ETV Bharat / state

देश में बढ़ते डायबिटीज पेशेंट पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जताई चिंता, रोगियों को दी ये सलाह

भारत में मधुमेह से 10 करोड़ से अधिक लोग ग्रसित, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रो. वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने दी जरूरी सलाह

लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करने से शुगर की परेशानी से होगा बचाव
लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करने से शुगर की परेशानी से होगा बचाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 13, 2026 at 12:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत मधुमेह का गढ़ बनता जा रहा है, जहां 10 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और लगभग 13.6 करोड़ लोग प्री-डायबिटिक (उच्च जोखिम) की श्रेणी में आते है. इस पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रो. वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि भारत में लोगों का खानपान का स्तर बिगड़ने से शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं.

जीवन में बदलते खान-पान की वजह से बढ़ रहे शुगर के मरीज

आज के दौर में लोग जल्दी ही डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण हमारे आम जीवन में बदलते खान-पान की वजह से लोग 'शुगर' की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं. जहां पहले यह बीमारी लोगों में 60 वर्ष के बाद देखने को मिलती थी तो वहीं आज बदलते हुए समय में किसी भी उम्र में 'शुगर' जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं. एलोपैथी इलाज में लोग गंभीर शुगर की बीमारी के लिए इंसुलिन का प्रयोग कर रहे है.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जताई चिंता (ETV Bharat)

लाइफस्टाइल को मेंटेन करने से शुगर की परेशानी से होगा बचाव

शुगर के पेशेंट को कई प्रकार के व्यंजन खाने पर भी रोक रहती है. वहीं लोगों में बढ़ते 'डायबिटीज' को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, जिसको अपना कर लोग 'शुगर' जैसी गंभीर बीमारी से खुद को बचा सकते हैं. इसमें हमारे लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है.

उतना ही खाएं जितना पचा सकें :

प्रो. वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति कहते हैं कि जो शुगर के पेशेंट है उन्हें उतना ही खाना चाहिए जितना वह पचा सके. सबसे ज्यादा जरूरी है खाने के बाद कोशिश करें दोनों टाइम दोपहर में खाने के बाद और रात में भी खाने के बाद वॉकिंग करें. हालांकि दिल्ली में अभी ठंड बड़ी हुई थी तो ऐसे में लोगों को वॉक करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ठंड जा चुकी है तो लोगों से हम कहेंगे कि रात में भी खाने के बाद वॉकिंग जरूर करें.

जीवन में बदलते खान-पान की वजह से बढ़ रहे शुगर के मरीज
जीवन में बदलते खान-पान की वजह से बढ़ रहे शुगर के मरीज (ETV Bharat)

हर समय खाने के बाद 100 कदम चलना बहुत जरूरी:

इवनिंग और मॉर्निंग वॉक जरूर करें. क्योंकि शुगर के पेशेंट के लिए 100 कदम चलना बहुत जरूरी होता है. बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ाने से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाता है. इसलिए बॉडी के लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी होता है. हम जितना खाए उतना पचायें का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो हम डायबिटीज को नियंत्रित रख सकते हैं.

देश में लगभग 10.1 करोड़ से अधिक मधुमेह रोगियों की संख्या

आज के दौर में डायबिटीज एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है. ICMR-INDIAB की रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगभग 10.1 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह (Type 2 Diabetes) से पीड़ित हैं. इसके अलावा, लगभग 13.6 करोड़ लोग प्री-डायबिटिक हैं, जिन्हें भविष्य में मधुमेह होने का उच्च जोखिम है. ऐसे में आयुर्वेद संस्थान के द्वारा यह सलाह दिया जा रहा है कि अगर हम अपने रोजाना के लाइफस्टाइल में बदलाव करें और जो खुद खाने की आदतों पर कंट्रोल करें तो हम डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से खुद को बचा सकते हैं.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

DIABETES PATIENT INCREASING NUMBER
AYURVEDA EXPRESS CONCERN OVER SUGAR
बढ़ते डायबिटीज पेशेंट
ALL INDIA INSTITUTE OF AYURVEDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.