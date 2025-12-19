अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में जुटेंगी नामी टीमें, छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए तैयार हुआ राजनांदगांव
राजनांदगांव में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है,जिसमें देश की नामी टीमें हिस्सा लेंगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 19, 2025 at 5:29 PM IST
राजनांदगांव : राजनांदगांव शहर के चिखली स्कूल मैदान में आगामी 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक पांचवी रुद्राक्षम् वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा.इस प्रतियोगिता में देश और प्रदेश की कई नामी हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी और अपने खेल का जौहर दिखाएंगी.
28 दिसंबर तक आयोजित होगी अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता
हॉकी प्रतियोगिता 21 से 28 दिसंबर 2025 तक चिखली स्कूल मैदान में आयोजित होगी. इस प्रतियोगिता में खेलो इंडिया सेंटर राजनांदगांव,अमरावती एकादश महाराष्ट्र,भोपाल एकादश मध्य प्रदेश,सेल हॉकी अकादमी राउरकेला ओडिशा, तमिलनाडु एकादश चेन्नई और जिला हॉकी संघ कवर्धा,जिला हॉकी दुर्ग और दूसरी टीमें हिस्सा लेंगी.टीमों और आयोजन से जुड़ी जानकारी अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने दी.
यह प्रतियोगिता लगातार आयोजित की जा रही है. राजनांदगांव को हॉकी के नाम से जाना जाता है. इसमें कई टीमें हिस्सा लेंगी और अपने खेल का जौहर दिखाएंगी. देश की कई नामी टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने खेल से लोगों को रोमांचित करेंगी- मृणाल चौबे, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी
इस प्रतियोगिता में पहुंचने वाले खिलाड़ियों की सुविधा को लेकर भी ध्यान रखा गया है. हॉकी प्रतियोगिता को हर फैसिलिटी के साथ आयोजित किया जाएगा,जिससे दूसरे खिलाड़ी भी इससे प्रेरित हो. प्रतियोगिता में आने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी मेडल के साथ पुरस्कार राशि भी दी जाएगी.इन टीमों के आने से टूर्नामेंट में अत्यंत रोमांचक और युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय हॉकी देखने और सीखने का अवसर भी प्रतियोगिता के माध्यम से मिलेगा.
