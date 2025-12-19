ETV Bharat / state

अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में जुटेंगी नामी टीमें, छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए तैयार हुआ राजनांदगांव

राजनांदगांव : राजनांदगांव शहर के चिखली स्कूल मैदान में आगामी 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक पांचवी रुद्राक्षम् वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा.इस प्रतियोगिता में देश और प्रदेश की कई नामी हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी और अपने खेल का जौहर दिखाएंगी.

28 दिसंबर तक आयोजित होगी अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता

हॉकी प्रतियोगिता 21 से 28 दिसंबर 2025 तक चिखली स्कूल मैदान में आयोजित होगी. इस प्रतियोगिता में खेलो इंडिया सेंटर राजनांदगांव,अमरावती एकादश महाराष्ट्र,भोपाल एकादश मध्य प्रदेश,सेल हॉकी अकादमी राउरकेला ओडिशा, तमिलनाडु एकादश चेन्नई और जिला हॉकी संघ कवर्धा,जिला हॉकी दुर्ग और दूसरी टीमें हिस्सा लेंगी.टीमों और आयोजन से जुड़ी जानकारी अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने दी.