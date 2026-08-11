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OBC in Rajasthan : ओबीसी रिपोर्ट पर भड़का गुर्जर समाज, बैंसला बोले- आबादी घटाकर दिखाई तो सड़कों पर उतरेंगे

मीडिया से बात करते अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )