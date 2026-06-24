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रायपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की रैली, बदलहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरस्त करने की मांग

AIDSO ने अपनी मांगों को लेकर आजाद चौक रायपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शन कर ACP को ज्ञापन सौंपा.

AIDSO
बदलहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरस्त करने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 8:59 AM IST

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रायपुर: प्रदेश में शिक्षा की खराब हालत और शिक्षा कि चरमराई हुई व्यवस्था के खिलाफ मंगलवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया. शिक्षा की ज्वलंत मांगों को लेकर आजाद चौक रायपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शन कर ACP को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शकारियों ने कहा कि आए दिन सरकार अपनी छात्र विरोधी नीतियों से शिक्षा को आम गरीब छात्रों से दूर करती जा रही है. हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षाओं की फीस में भारी वृद्धि की गई है. नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा फीस 460 से बढ़ाकर 800 और निजी विद्यार्थियों की फीस 2000 कर दी है.

AIDSO का प्रदर्शन

AIDSO ने कहा कि नामांकन, विषय परिवर्तन, विलंब शुल्क और अन्य शुल्कों में भी वृद्धि की गई है. राज्य की प्रमुख यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में जो पहले निशुल्क प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी जिसमें आम छात्र आसानी से प्रवेश ले सकते थे. उसे शुल्क आधारित कर दिया गया जो कि पूर्ण रूप से गरीब छात्रों का शोषण है. इस वर्ष यूनिवर्सिटी कार्यपरिषद ने परीक्षा शुल्क में 46% फीस वृद्धि और प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि करने का छात्र विरोधी निर्णय लिया है. इसके साथ ही अनेक तरह की फीस में बढ़ोतरी की गई है. AIDSO ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस निर्णय को गलत बताया है.

बदलहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरस्त करने की मांग (ETV Bharat)

अतिथि और संविदा शिक्षकों को रखने पर सवाल

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ राज्य के सचिव जैन पाल ने कहा, "उच्च शिक्षा विभाग अतिथि और संविदा शिक्षकों के भरोसे चल रही है. उच्च शिक्षा में 3278 शिक्षक और 249 प्राचार्यों के पद खाली पड़े है. सरकारी स्कूलों में 57 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं. जिसके चलते छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करना और भी कठिन होता जा रहा है. इसके अलावा जो शिक्षण संस्थान चल रहे है उनमें भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है."

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बदलहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरस्त करने की मांग (ETV Bharat)

कही पर भवन जर्जर हैं, तो कही बाथरूम नहीं है, तो कही छत टूटकर गिर रही है. राजधानी रायपुर के छोटापारा स्कूल की भवन जर्जर है. बाउंड्री वाल टूटी हुई है. मोवा स्थित स्कूल की भी यही हालत है. शिक्षा मंत्री के गृह जिले की भी यही स्थिति है. पूरे राज्य में शिक्षा की दयनीय स्थिति है: जैन पाल, सचिव, AIDSO

25 साल में 8 शिक्षा मंत्री

AIDSO के सदस्यों ने बताया कि पिछले 25 साल में 8 शिक्षा मंत्री आए और शिक्षा के लिए कई बड़े वादे किए. लेकिन प्रोफेसर के एक भी पद को भरने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया. छत्तीसगढ़ के शासकीय कॉलेजों में 779 प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं लेकिन भर्ती एक भी नहीं की गई. ऐसी स्थिति में जो छात्र शिक्षा हासिल करना चाहेगा वह भी नहीं कर पाएगा. शिक्षा में इस प्रकार शुल्क वृद्धि,भवनों की जर्जर हालत, शिक्षकों की कमी व अन्य बुनियादी जरूरतों की कमी के कारण एक होनहार छात्र भी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाता है.

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मौलिक अधिकार सबको मिलना चाहिए

AIDSO के सदस्यों ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है. यदि शिक्षा और परीक्षा का खर्च लगातार बढ़ता रहेगा, बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं की जाएंगी तो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के विद्यार्थियों के सपने अधूरे रह जाएंगे. शिक्षा उनकी पहुंच से दूर हो जाएगी. सरकार की प्राथमिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा को पूरी तरह निःशुल्क और सभी छात्रों की पहुंच में रखे. शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर तत्काल भर्ती करे. अधोसंरचना को ठीक करे.
बजाय इसके शिक्षा को महंगा किया जा रहा है.

AIDSO के पदाधिकारियों ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के नाम से स्कूलों को बंद किया जा रहा है. शिक्षक के पदों को समाप्त किया जा रहा है. जिसके कारण छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आई है. हम छात्र हित में मांग करते हैं कि विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए सकारात्मक निर्णय लिए जाएं. ऐसा न होने पर AIDSO अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में जोरदार छात्र आंदोलन संगठित करेगा.

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AIDSO की प्रमुख मांगें

  • 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए. नियमित एवं प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा फीस पूर्ववत रखी जाए.
  • पं रविशंकर विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क में 46% फीस वृद्धि वापस ली जाए. अंकसूची सत्यापन के नाम पर 5000 रुपए वसूलने व प्रतिवर्ष 5% फीस वृद्धि का निर्णय तुरंत रद्द किया जाए.
  • युक्तियुक्तकरण के नाम पर सरकारी स्कूलों को मर्ज और बंद करने की नीति वापस ली जाए.
  • शिक्षकों प्रोफेसरों के खाली पड़े सभी पदों पर तत्काल भर्ती की जाए.
  • स्कूलों में जर्जर भवनों की मरम्मत तत्काल की जाए. शौचालय, साफ पेयजल, प्रयोगशाला, व सभी विषय शिक्षकों की व्यवस्था तत्काल की जाए.
  • छात्राओं व बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
  • सभी छात्रों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाए.
  • सेमेस्टर सिस्टम रद्द किया जाए एवं सरकारी कॉलेजों को ऑटोनोमस करना बंद किया जाए.

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