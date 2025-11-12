ETV Bharat / state

प्रदेश अध्यक्ष के साथ उत्तराखंड कांग्रेस ने बदले 12 जिलों और 15 शहरों के अध्यक्ष, देखें पूरी लिस्ट

कांग्रेस को मिले नए जिलाध्यक्ष ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के साथ ही कांग्रेस ने जिला एवं शहर कमेटियों के प्रमुख भी बदल दिए हैं. नए जिला और शहर प्रेसिडेंटों के नामों की घोषणा कर दी गई है. देहरादून को छोड़कर 12 जिलों और प्रमुख शहरों को मिलाकर 27 अध्यक्षों की घोषणा की गई है. कांग्रेस ने नए जिला और शहर अध्यक्षों की घोषणा की: गणेश गोदियाल को कांग्रेस ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. गोदियाल की उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये दूसरी पारी होगी. इसके साथ ही उनकी जिलों और शहरों की टीम भी घोषित कर दी गई है. भूपेंद्र सिंह भोज को अल्मोड़ा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है. अर्जुन चंद्र भट्ट को बागेश्वर जिले की कमान सौंपी गई है. चमोली, चंपावत, नैनीताल और हरिद्वार में ये बने कांग्रेस जिलाध्यक्ष: सुरेश डिमरी चमोली जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं. चिराग सिंह फर्त्याल को चंपावत जिले का कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया है. हरिद्वार जिले में कांग्रेस की कमान बालेश्वर सिंह को सौंपी गई है. राहुल छिमवाल को नैनीताल जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है.