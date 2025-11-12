ETV Bharat / state

प्रदेश अध्यक्ष के साथ उत्तराखंड कांग्रेस ने बदले 12 जिलों और 15 शहरों के अध्यक्ष, देखें पूरी लिस्ट

कांग्रेस ने 12 जिलाध्यक्षों और 15 शहर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की

CONGRESS DISTRICT PRESIDENT
कांग्रेस को मिले नए जिलाध्यक्ष (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 7:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के साथ ही कांग्रेस ने जिला एवं शहर कमेटियों के प्रमुख भी बदल दिए हैं. नए जिला और शहर प्रेसिडेंटों के नामों की घोषणा कर दी गई है. देहरादून को छोड़कर 12 जिलों और प्रमुख शहरों को मिलाकर 27 अध्यक्षों की घोषणा की गई है.

कांग्रेस ने नए जिला और शहर अध्यक्षों की घोषणा की: गणेश गोदियाल को कांग्रेस ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. गोदियाल की उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये दूसरी पारी होगी. इसके साथ ही उनकी जिलों और शहरों की टीम भी घोषित कर दी गई है. भूपेंद्र सिंह भोज को अल्मोड़ा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है. अर्जुन चंद्र भट्ट को बागेश्वर जिले की कमान सौंपी गई है.

चमोली, चंपावत, नैनीताल और हरिद्वार में ये बने कांग्रेस जिलाध्यक्ष: सुरेश डिमरी चमोली जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं. चिराग सिंह फर्त्याल को चंपावत जिले का कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया है. हरिद्वार जिले में कांग्रेस की कमान बालेश्वर सिंह को सौंपी गई है. राहुल छिमवाल को नैनीताल जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है.

CONGRESS DISTRICT PRESIDENT
कांग्रेस जिलाध्यक्षों और नगर अध्यक्षों की सूची (Photo Source- PCC)

उत्तराखंड के वीवीआईपी जिले में ये बने कांग्रेस जिलाध्यक्ष: विनोद सिंह नेगी उत्तराखंड के वीवीआईपी जिले पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होंगे. मुकेश पंत को पिथौरागढ़ जिले का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है. कुलदीप कंडारी रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं. मुराली लाल खंडवाल टिहरी गढ़वाल जिले में कांग्रेस की कमान संभालेंगे. हिमांशु गाबा को उधम सिंह नगर जिले का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है. प्रदीप सिंह रावत उत्तरकाशी जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं.

जसविंदर गोगी बने देहरादून महानगर कांग्रेस अध्यक्ष: इसके अलावा शहरों और नगरों के कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाए गए हैं. उत्तम असवाल को देवप्रयाग का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है. जसविंदर सिंह गोगी को देहरादून सिटी का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है. संजय किशोर पछवादून के कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. मोहित उनियाल परवादून के कांग्रेस अध्यक्ष होंगे.

ये बने हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष: गोविंद सिंह बिष्ट हल्द्वानी शहर के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं. अलका पाल काशीपुर शहर की कांग्रेस अध्यक्ष बनाई गई हैं. ममता रानी रुद्रपुर महानगर की कांग्रेस अध्यक्ष होंगी. मनोहर सिंह टोलिया डीडीहाट शहर के कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं. हरिद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग बनाए गए हैं. विकास नेगी कोटद्वार कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं. मीना देवी को कोटद्वार शहर का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है.

दीपक किरोला और राजेंद्र कुमार चौधरी भी बने कांग्रेस नगर अध्यक्ष: दिनेश चौहान पुरोला के कांग्रेस अध्यक्ष होंगे. दीपक किरोला को रानीखेत का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है. फुरकान अहमद रुड़की कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं. राजेंद्र कुमार चौधरी रुड़की शहर कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं. इस तरह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों और शहरों में कुल 27 अध्यक्ष बनाए हैं. देहरादून जिले में अभी कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में गणेश गोदियाल बने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हरक और प्रीतम सिंह को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

TAGGED:

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
CONGRESS METROPOLITAN PRESIDENT
कांग्रेस जिलाध्यक्ष घोषित
कांग्रेस शहर अध्यक्ष लिस्ट
CONGRESS DISTRICT PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.