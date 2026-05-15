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दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 14 जिलाध्यक्ष घोषित किए, जानिए किस-किस को मिला मौका ?

नई दिल्लीः करीब साल भर चली कवायद के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने सभी 14 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से इन सभी 14 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की सूची भी जारी कर दी गई है. इस सूची में दो तीन जिलों को छोड़कर अधिकतर में मौजूदा जिलाध्यक्षों को ही फिर से मौका दिया गया है. केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने राज्यों की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों के प्रेसिडेंट की नियुक्ति के प्रस्ताव को तुरंत मंज़ूरी दे दी है.

दिल्ली में ये नियुक्तियां संगठन सृजन अभियान के हिस्से के तौर पर की गई हैं. इस पहल के तहत, हर जिले में नियुक्त एआईसीसी ऑब्ज़र्वर ने डिटेल में रिव्यू किए, पार्टी के पदाधिकारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से बातचीत की और अपनी पूरी रिपोर्ट जमा की. इन रिपोर्ट को जमा करने के बाद हर ऑब्ज़र्वर के साथ-साथ सीनियर नेताओं के साथ वन-टू-वन चर्चा की गई. इसके बाद इन जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है. नई सूची में चार जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए हैं. उनकी जगह नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं. बाकी में मौजूदा जिलाध्यक्षों को ही मौका दिया गया है.

इन चार जिलों में बदले कांग्रेस जिलाध्यक्ष

करावल नगर में मौजूदा जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज की जगह अब मंगेश त्यागी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, पटपड़गंज में दिनेश कुमार की जगह विजेंदर चौधरी को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा किराड़ी जिले में सुरेंद्र चौधरी की जगह वरूण ढाका को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही तिलक नगर जिले में धर्मपाल चंदेला की जगह सरदार अमनदीप सिंह सूदन को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. बाकी 10 जिलों में मौजूदा जिलाध्यक्षों को ही फिर से मौका दिया गया है. बता दें कि इनमें वरूण ढाका सुल्तानपुर माजरा से पूर्व विधायक रहे जयकिशन के बेटे हैं.



इन जिलाध्यक्षों को फिर से मिला मौका