राज्य निर्वाचन आयुक्तगण का अखिल भारतीय सम्मेलन, राज्यपाल रमेन डेका करेंगे उद्घाटन
नवा रायपुर में दो दिवसीय राज्य निर्वाचन आयुक्तगण का अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है.जिसका उद्घाटन रामेन डेका करेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 15, 2026 at 6:15 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में 16 एवं 17 सितंबर 2026 को 32 वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा.छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया है कि सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका सुबह साढ़े 10 बजे करेंगे.इस सम्मलेन को लेकर तैयारी पूरी की जा रही है.
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा आयोजन
सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है. यह सम्मेलन देश के अलग-अलग राज्यों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है. इसके पहले साल 2014 में भी छत्तीसगढ़ में यह प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन किया गया था.
अलग-अलग राज्यों को राज्य निर्वाचन आयुक्त जुटेंगे
देशभर से अलग-अलग राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त इस सम्मेलन में जुटेंगे.स्थानीय लोकतंत्र विशेषकर त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों को और अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय एवं सहभागी बनाने के लिए निर्वाचन के अलग-अलग पहलुओं पर विचार-विमर्श करेंगे. सम्मेलन में लोकतांत्रिक निर्वाचन विषय से जुड़े प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे.
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