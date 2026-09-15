ETV Bharat / state

राज्य निर्वाचन आयुक्तगण का अखिल भारतीय सम्मेलन, राज्यपाल रमेन डेका करेंगे उद्घाटन

नवा रायपुर में दो दिवसीय राज्य निर्वाचन आयुक्तगण का अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है.जिसका उद्घाटन रामेन डेका करेंगे.

State Election Commissioners meet
राज्य निर्वाचन आयुक्तगण का अखिल भारतीय सम्मेलन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में 16 एवं 17 सितंबर 2026 को 32 वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा.छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया है कि सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका सुबह साढ़े 10 बजे करेंगे.इस सम्मलेन को लेकर तैयारी पूरी की जा रही है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा आयोजन

सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है. यह सम्मेलन देश के अलग-अलग राज्यों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है. इसके पहले साल 2014 में भी छत्तीसगढ़ में यह प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन किया गया था.


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विषय विशेषज्ञ भी सम्मेलन में अपने संस्थानों की अपडेट तकनीक की जानकारी देंगे- अजय सिंह,राज्य निर्वाचन आयुक्त

अलग-अलग राज्यों को राज्य निर्वाचन आयुक्त जुटेंगे

देशभर से अलग-अलग राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त इस सम्मेलन में जुटेंगे.स्थानीय लोकतंत्र विशेषकर त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों को और अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय एवं सहभागी बनाने के लिए निर्वाचन के अलग-अलग पहलुओं पर विचार-विमर्श करेंगे. सम्मेलन में लोकतांत्रिक निर्वाचन विषय से जुड़े प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे.

सोने-चांदी की जगह सिल्वर कोटेड मूर्तियों की बाजार में बढ़ी डिमांड, बैठे हुए गणपति की प्रतिमा मानी जाती शुभ

कभी नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले कुतुल में विराजे बप्पा, माओवाद के खात्मे के बाद बदली अबूझमाड़ की तस्वीर

Explainer : कांग्रेस शासित निगमों में चुनाव, चक्रव्यूह भेदने बीजेपी की रणनीति, ढाई साल में सरकार का लिटमस टेस्ट

TAGGED:

GOVERNOR RAMEN DEKA
ALL INDIA CONFERENCE
नवा रायपुर
राज्य निर्वाचन आयुक्तगण
STATE ELECTION COMMISSIONERS MEET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.