सूरजपुर के जरही में अखिल भारतीय कोल कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 31, 2026 at 4:50 PM IST
सूरजपुर: कोयलांचल इलाके जरही में अखिल भारतीय कोल कप फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया. इस फुटबॉल प्रतियोगिता में देशभर से कुल 15 टीमों ने हिस्सा लिया. 7 दिनों तक टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए. सभी टीमों की ओर से शानदार खेल का प्रदर्शन किया गया. स्थानीय लोगों ने खेल का भरपूर आनंद उठाया. खेल के मैदान में खिलाड़ियों का अनुशासन और उनकी प्रतिभा देखकर उभरते खिलाड़ियों को भी सीख मिली.
प्रतियोगिता के समापन अवसर पर फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में खेल प्रेमी मैदान में मौजूद रहे. फाइनल मैच के दौरान दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था. इस अवसर पर एसईसीएल जरही के मुख्य महाप्रबंधक एम. बोबडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया.
इस तरह के खेलों का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए. खेल की भावना और अनुशासन से काफी कुछ युवाओं को सीखने को मिलता है. खेल प्रतिभा को निखारने और सामने लाने का ये एक अवसर प्रदान करता है. जब आप देश के कई हिस्सों से आए टीमों के साथ खेलते हैं तो उनकी खेल भावना और तकनीक से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं. एसईसीएल से मेरी गुजारिश है कि इस तरह से खेल का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए: दीपक मिश्रा, स्थानीय निवासी
खेल की भावना के साथ मैदान में जिस तरह से खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है. हमने इस बार जरही में इतने बड़े स्तर पर फुटबॉल मैचों का आयोजन किया है. आयोजन पूरी तरह से सफल रहा. युवाओं को खेल भावना के जरिए आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. खेलों के जरिए युवाओं का मानसिक और शारिरिक विकास होता है. एसईसीएल हमेशा से इस तरह के खेलों का आयोजन करता रहा है: एम. बोबडे, मुख्य महाप्रबंधक, एसईसीएल, जरही
समापन समारोह में आयोजक की ओर से कहा गया कि भविष्य में भी इस तरह के खेलों का आयोजन इलाके में होता रहेगा. खिलाड़ियों ने भी आयोजक को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला.