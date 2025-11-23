ETV Bharat / state

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने सार्वजनिक क्षेत्रों के 12 बैंकों के विलय का किया विरोध

जवाब: हम लोगों की सोच यह है कि अगर सरकार निजीकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान देश की आम जनता को होने वाला है, गरीबों को होने वाला है, देश के किसानों को होने वाला है, मजदूरों को होने वाली है. ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश शाखाएं ग्रामीण और अर्द्ध ग्रामीण इलाकों में अपनी शाखाएं संचालित करती हैं. उदाहरण के तौर पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सुकमा, कोंटा, सरगुजा जैसे इलाके जो थोड़े से अंदरूनी एरिया हैं. ऐसी जगहों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपनी शाखाएं खोलते हैं. उन जगहों पर किसानों को छोटे-छोटे उद्योगों के लिए लोन देने का काम पूरे हिंदुस्तान के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने किया है. इसी के फलस्वरूप आज पूरे हिंदुस्तान में अधिकतम डिपॉजिट या मैं ये कहूं की 90% से भी अधिक मेहनत की कमाई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखा जाता है. उनका विश्वास है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मैं गवर्नमेंट की गारंटी है. यह कभी भी फेल नहीं होगा. इसलिए उसमें मेहनत की कमाई रखते हैं. सरकारी क्षेत्र के बैंक में पिछले कुछ सालों से नई भर्ती टोटली बंद हो चुकी है. कोई भर्ती नहीं हो रही है. हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टॉफ देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. चाहे देश में कृषि का संकट हो या फिर कोई अन्य संकट. देश में राष्ट्रीयकरण के बाद जो भी प्रगति हुई है, जो औद्योगिकरण हुई है. वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की देन है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल प्रॉफिट नहीं कमा रहे बल्कि देश और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं. हम अपने गरीब कस्टमर को कस्टमर नहीं मानते बल्कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं. लेकिन प्राइवेट और निजी बैंक ऐसा नहीं समझते.

जवाब: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन देश के 90% ऑफिसर का प्रतिनिधित्व करती है. सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वो इस देश की आर्थिक इकोनामिक की रीढ़ हैं. देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक साल 2025 के सितंबर के क्वार्टर को मिलाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंक अच्छी तरह से मुनाफा कमाते हुए अच्छा परफॉर्म कर रही है.

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन की मांग: एक अनुमान के मुताबिक देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 2000 कस्टमर के पीछे एक स्टाफ होता है, लेकिन प्राइवेट और निजी बैंक में लगभग 600 कस्टमर के पीछे एक स्टाफ होते हैं. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लंबे समय से नई भर्ती प्रक्रिया भी बंद कर रखी है. जिसकी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सेवाएं कमजोर और लचर दिखाई पड़ती है. इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत से ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन छत्तीसगढ़ इकाई के राज्य सचिव वाई गोपाल कृष्णा ने खास बातचीत की.

रायपुर: देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कार्यरत हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों में स्टाफ की कमी के साथ ही कई दूसरी समस्याएं भी हैं, बावजूद इसके देश के 12 सार्वजनिक बैंक सरकार को अच्छा काम करने के साथ ही मुनाफा भी दे रही हैं. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन के सचिव का कहना है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों का विलय करके 3 से 4 बैंक बनाने की सोच रही है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी पूंजी 20% है जिसे सरकार 49% करने वाली है. सरकार के इस तरह के निर्णय से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है.





सवाल: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं आप क्या चाहते हैं ?

जवाब: देखिए स्टाफ की कमी के बारे में मैं यही कहूंगा अभी जो रिसेंटली डेटा है, जो आप सब जानते हैं. 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ. उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ. 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का हुआ. 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हुआ. बावजूद इसके दोगुना और तीन गुना बिजनेस बढ़ गया है. कस्टमर बढ़ गए हैं. पूरे हिंदुस्तान के कोने-कोने में कई बड़े ब्रांचेस भी खुल गए हैं, लेकिन स्टाफ के बारे में मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2000 कस्टमर के पीछे मात्र एक स्टाफ है. लेकिन प्राइवेट या निजी बैंकों में 500 या 600 कस्टमर के पीछे एक स्टाफ होता है. यह मेरा खुद का अपना आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह गवर्नमेंट के आंकड़े हैं.

इसके साथ ही देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं. जैसे जनधन योजना या फिर कोई दूसरी अन्य योजना, इन सभी सरकारी योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. ऐसी जगह पर प्राइवेट बैंक नहीं जाएगी. पूरे देश के सार्वजनिक बैंक में जन धन योजना के 7 करोड़ करोड़ खाते खोले गए हैं. हमारा खाता खोलना उद्देश्य नहीं रहता बल्कि देश की जनता की सेवा करना उद्देश्य रहता है. उनको कैसे और कब कम ब्याज में लोन दिया जाए. उनके डिपॉजिट को सेफ और सुरक्षित कैसे रखें. इसी को ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं.

हमारे यहां पर सरकार यह चाहती है की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कम से कम स्टाफ रखें. इससे साफ है कि सरकार इसे निजीकरण की ओर ले जा रही है. बैंकों को निजीकरण की ओर धकेलने की साजिश हो रही है. कस्टमर सेक्टर को निकालकर कॉरपोरेट सेक्टर की ओर सरकार जा रही है. लेकिन यह आगे देश की जनता के भविष्य के लिए ठीक नहीं है. पब्लिक सेक्टर के बैंक को मजबूत करने के साथ ही विस्तार करना पड़ेगा. पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं, लेकिन वर्तमान में पूरे हिंदुस्तान के 80 हजार गांव में बैंक पहुंच पाई है.





सवाल: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी पूंजी अभी 20% है. लेकिन सरकार आने वाले समय में 49 प्रतिशत करने वाली है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ?

जवाब: सरकार अगर ऐसा करती है तो 49% शेयर विदेशी पूंजी हो जाएगी. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50% कंट्रोल विदेश का हो जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों में विदेशी पूंजी 20% से भी कुछ कम है. इससे सीधा-सीधा यह होने वाला है कि आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑब्जेक्टिव देश की सेवा देश की गरीब जनता गांव में काम करने वाले खेतीहर मजदूर किसान को कम से कम मुनाफे में बैंकों का लाभ दिया जाए. हर बैंक को 40% टारगेट पूरे करने होते हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र भी शामिल है. इसके साथ ही छोटे-छोटे उद्योग धंधे वालों को भी लोन दिया जाए. निजी बैंक कभी उसमें नहीं जाते. सार्वजनिक क्षेत्र का मकसद देश सेवा करना है. लेकिन 49% विदेशी पूंजी लगती है तो जहां मुनाफा दिखेगा वही शाखाएं खुलेंगी. जहां फायदा दिखेगा वही ब्रांच खोले जाएंगे. देश के बेरोजगारों को जो लोन दिया जाता है. वह सब भी बंद हो जाएगा. बड़े-बड़े उद्योग घरानों को लोन दिया जाएगा. उसके बाद उस लोन को माफ कर दिया जाएगा. आज पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आम पब्लिक के 142 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा डिपॉजिट है. 112 लाख करोड़ लोन है. दोनों को अगर मिलाते हैं तो 260 लाख करोड़ का कारोबार देश के 12 सार्वजनिक बैंक कर रहे हैं. पूरे देश में 90 हजार शाखाएं हैं. जिसमें 55 हजार से ज्यादा शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है. बोर्ड आफ डायरेक्टर में 49% विदेशी पूंजी लगती है तो बैंक ठप हो जाएंगे.





सवाल: सरकार अगर ऐसा करती है या इस तरह की कदम उठाती हैं तो आप लोग इसके लिए क्या कुछ करेंगे ?

जवाब: बिल्कुल, जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन जो देश का सबसे बड़ा अधिकारी संगठन है इस पर एक्शन लेगी. पहले सरकार FRDA करके एक कानून ला रही थी. गरीब लोगों का जो फिक्स डिपाजिट है उसको भी सरकार ने डाइल्यूट करने की कोशिश की. उसके लिए भी हम सड़क पर उतरे थे. उसको भी हमने रोका. आज से तीन-चार साल पहले निजीकरण को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया. बैंक बचाओ, देश बचाओ आंदोलन शुरू किया. उसके तहत भी निजीकरण को कुछ हद तक हम रोक पाए. ब्याज दरों को लेकर भी हमने लोगों को अवेयर किया है. इसके लिए भी हम सड़क पर उतरे. इसमें हमने लोगों को यह बताया कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको ढाई से 3% ब्याज देती है, लेकिन जब वही डिपॉजिट करने वाला लोन लेने जाता है, तो उसे हम 18 से 22% तक ब्याज लेते हैं. ऐसे में जो गरीब लोग हैं. डिपॉजिट रखते हैं तो ढाई से तीन प्रतिशत तक ब्याज देते हैं. अगर एफडी करते हैं तो 7% देते हैं. आने वाले समय में संसद सत्र शुरू होने वाला है. हमारे द्वारा पत्र लिखने के साथ ही मेल किया जा रहा है. ब्याज दरों की जो विसंगतिया हैं उसको दूर किया जाए ऐसी हमारी मांग है.



