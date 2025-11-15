Bihar Election Results 2025

कानपुर में शो में मेकअप और चश्मा लगाकर पहुंचे डाॅग्स; कोलकाता, कर्नाटक, लखनऊ से लाये गये, रैंप पर किया वॉक

कानपुर में मोतीझील स्थित मैदान में शनिवार को नगर निगम की ओर से ऑल इंडिया ऑल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो आयोजित.

मेकअप और चश्मा लगाकर डाॅग्स ने शो में बिखेरा जलवा
मेकअप और चश्मा लगाकर डाॅग्स ने शो में बिखेरा जलवा (Photo credit: media cell)
Published : November 15, 2025 at 4:05 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 4:33 PM IST

कानपुर : शहर के मोतीझील स्थित मैदान में शनिवार को नगर निगम की ओर से ऑल इंडिया ऑल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो आयोजित हुआ. मेकअप और चश्मा लगाकर डाॅग शो में पहुंचे श्वानों ने जलवा बिखेरा. देश के कई राज्यों से डॉग लवर अपने डॉग्स लेकर पहुंचे थे.

शो में आयोजित कराई गईं प्रतियोगिताएं : कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने इसका शुभारंभ किया. पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अब हर साल कानपुर में डॉग शो का आयोजन होगा. इस शो में कोलकाता, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों से डॉग लवर अपने डॉग्स लेकर पहुंचे थे. आयोजकों की ओर से शो में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गईं, जिसमें विजेता की घोषणा शनिवार शाम को होने की बात कही गई.

कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने डॉग शो का शुभारंभ किया. (Video credit: media cell)


रैंप पर किया वॉक, तो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा मैदान : जैसे ही डॉग शो में डॉग्स ने रैंप पर वॉक किया, तो मैदान पर अच्छी संख्या में मौजूद युवा बेहत उत्साहित हो गए. सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से डॉग्स लवर का मनोबल बढ़ाया. डॉग लवर जैसे ही अपने डॉग्स को किसी तरह का संदेश दे रहे थे, तो डॉग्स उसी तरह की गतिविधि को प्रदर्शित कर रहे थे. इसी तरह मेयर ने भी अधिकतर स्टाल्स पर जाकर कई कुत्तों की नस्लों को देखा.


आयोजन के दौरान ही एक डॉग लवर अपने पिटबुल को लेकर पहुंच गया. मेयर को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन डॉग शो से पिटबुल को बाहर करा दिया. मेयर ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जहां लोगों में जागरूकता बढ़ती है. वहीं, डॉग्स की रोचक गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग डाॅग को एक पशु न मानकर अपने सदस्य की तरह भी रखते हैं.

