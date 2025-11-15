ETV Bharat / state

कानपुर में शो में मेकअप और चश्मा लगाकर पहुंचे डाॅग्स; कोलकाता, कर्नाटक, लखनऊ से लाये गये, रैंप पर किया वॉक

मेकअप और चश्मा लगाकर डाॅग्स ने शो में बिखेरा जलवा ( Photo credit: media cell )

कानपुर : शहर के मोतीझील स्थित मैदान में शनिवार को नगर निगम की ओर से ऑल इंडिया ऑल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो आयोजित हुआ. मेकअप और चश्मा लगाकर डाॅग शो में पहुंचे श्वानों ने जलवा बिखेरा. देश के कई राज्यों से डॉग लवर अपने डॉग्स लेकर पहुंचे थे. शो में आयोजित कराई गईं प्रतियोगिताएं : कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने इसका शुभारंभ किया. पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अब हर साल कानपुर में डॉग शो का आयोजन होगा. इस शो में कोलकाता, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों से डॉग लवर अपने डॉग्स लेकर पहुंचे थे. आयोजकों की ओर से शो में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गईं, जिसमें विजेता की घोषणा शनिवार शाम को होने की बात कही गई.

कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने डॉग शो का शुभारंभ किया. (Video credit: media cell)