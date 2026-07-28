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विक्रांत भूरिया का भाजपा पर पलटवार, बोले- प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर किनसे मिलते हैं? इसकी भी जांच हो

मंगलवार को जयपुर दौरे पर आए विक्रांत भूरिया ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री विदेश दौरे पर किनसे मिलते थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए. अगर सरकार के पास राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए. उनकी सरकार पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं. शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, अनर्गल बयानबाजी करके उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ए के-47 बच्चों पर चल रही है. अमित शाह संसद से भाग रहे हैं. पहले नरेंद्र मोदी संसद से भाग रहे थे. क्या उनका काम केवल लोगों को परेशान करना और अत्याचार करना है?

जयपुर : भाजपा नेताओं की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरों की जांच की मांग को लेकर चल रहे विवाद के बीच आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर पलटवार किया है. विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी विदेश दौरे की जांच होनी चाहिए कि वो विदेश दौरे पर किनसे मिलते थे?

प्रधान का स्वागत कर रहे भाजपा नेता : विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि किसी भी बच्चे को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा तो फिर बच्चों को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भ्रष्टाचार और उनकी नाकाबिलियत की वजह से हुआ है, लेकिन भाजपा के नेता संसद में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत कर रहे हैं. भाजपा नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि नीट पेपर लीक के बाद कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली और भाजपा के नेता जश्न मना रहे हैं. भाजपा को मुद्दों से ध्यान भटकाने की बजाय उनका जवाब देने की ताकत दिखानी चाहिए.

आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे अत्याचार : विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा और उनके लोग अत्याचार कर रहे हैं. विधानसभा क्षेत्र झाबुआ बांसवाड़ा से लगा हुआ है. बांसवाड़ा-डूंगरपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में अत्याचार हो रहा है. दलित, पिछड़े, आदिवासी पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं. राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध तो करना ही चाहिए. साथ ही हिस्सेदारी पर भी बात होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसीलिए राजस्थान कांग्रेस लगातार धरातल पर एससी, एसटी, ओबीसी की लड़ाई लड़ रही है. आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 3 बजे आदिवासी नेताओं की बैठक होगी, जिसमें हम विशेष रणनीति तय करेंगे और आदिवासी वर्ग के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर प्रतिनिधित्व मिले, इस पर चर्चा करेंगे.

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आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रही भाजपा : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि आज आदिवासी क्षेत्रों में अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं. आदिवासियों की जमीन पर भाजपा के लोग डंडे के जोर पर कब्जा कर रहे हैं. आदिवासियों की क्या हालत हो गई है, उन्हें इलाज के लिए अपने बच्चों को भी बेचना पड़ रहा है. बांसवाड़ा में 15 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और सरकार को पता ही नहीं है कि मौत क्यों हो रही है?. बांसवाड़ा में ही प्रसुताओं की मौत हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे रही है और उनको दबाने और डराने का काम कर रही है.

जूली ने कहा कि आदिवासी हमेशा से जल, जंगल, जमीन को पूजते आए हैं. आज भाजपा के लोग अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए आदिवासियों की जमीनों को उद्योगपतियों को दे रहे हैं और जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलन का खतरा पैदा हो गया है. ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी देश और दुनिया में है, लेकिन भाजपा सरकार लगातार इसे नजरअंदाज कर रही है. इसके परिणाम देशवासियों को भुगतने होंगे.