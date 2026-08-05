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नूंह के शहरी क्षेत्रों में पानी के सभी अवैध कनेक्शन होंगे वैध, बिना सिक्योरिटी फीस 10 मिनट में मिलेगी मंजूरी

नूंह में पानी कनेक्शन के नियम ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पब्लिक हेल्थ) ने अवैध जल कनेक्शनों को नियमित (वैध) करने और नए जल कनेक्शन जारी करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया हुआ है. इस योजना के तहत अब लोगों को जल कनेक्शन लेने के लिए लंबी प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी. केवल एक साधारण आवेदन पत्र पर सहमति दर्ज कर आधार कार्ड की प्रति के साथ विभागीय कार्यालय में आवेदन जमा करने पर संबंधित जेई और ऑपरेटर द्वारा करीब 10 मिनट में कनेक्शन स्वीकृत कर दिया जाएगा. 3,500 रुपये तक की बचत होगीः इस व्यवस्था से प्रति उपभोक्ता लगभग 3,500 रुपये तक की बचत होगी. जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ वली मोहम्मद ने बताया कि "जिले के शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे मकान हैं, जहां बिना वैध दस्तावेजों या बिना नियमित बिल के जलापूर्ति का उपयोग किया जा रहा है. सरकार ने ऐसे सभी अवैध कनेक्शनों को नियमित करने के साथ-साथ जिन घरों में अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं है, उन्हें भी सरल प्रक्रिया के तहत नया कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को विभाग की नियमित जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ना है."