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नूंह के शहरी क्षेत्रों में पानी के सभी अवैध कनेक्शन होंगे वैध, बिना सिक्योरिटी फीस 10 मिनट में मिलेगी मंजूरी

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने शहरी क्षेत्रों में अवैध पानी के कनेक्शन को बिना सिक्योरिटी फीस के वैध करने का निर्णय लिया है.

Illegal water connection In nuh
नूंह में पानी कनेक्शन के नियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 1:20 PM IST

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नूंह: जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पब्लिक हेल्थ) ने अवैध जल कनेक्शनों को नियमित (वैध) करने और नए जल कनेक्शन जारी करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया हुआ है. इस योजना के तहत अब लोगों को जल कनेक्शन लेने के लिए लंबी प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी. केवल एक साधारण आवेदन पत्र पर सहमति दर्ज कर आधार कार्ड की प्रति के साथ विभागीय कार्यालय में आवेदन जमा करने पर संबंधित जेई और ऑपरेटर द्वारा करीब 10 मिनट में कनेक्शन स्वीकृत कर दिया जाएगा.

3,500 रुपये तक की बचत होगीः इस व्यवस्था से प्रति उपभोक्ता लगभग 3,500 रुपये तक की बचत होगी. जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ वली मोहम्मद ने बताया कि "जिले के शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे मकान हैं, जहां बिना वैध दस्तावेजों या बिना नियमित बिल के जलापूर्ति का उपयोग किया जा रहा है. सरकार ने ऐसे सभी अवैध कनेक्शनों को नियमित करने के साथ-साथ जिन घरों में अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं है, उन्हें भी सरल प्रक्रिया के तहत नया कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को विभाग की नियमित जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ना है."

नूंह के शहरी क्षेत्रों में पानी के सभी अवैध कनेक्शन होंगे वैध (ETV Bharat)

आवेदन की प्रक्रिया हुआ आसानः एसडीओ वली मोहम्मद ने बताया कि "पहले जल कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था. इसमें 1,050 रुपये सिक्योरिटी फीस, लगभग 1,200 रुपये मीटर शुल्क और फाइलिंग और प्लंबर चार्ज सहित कुल 3,000 से 3,500 रुपये तक का खर्च आता था. साथ ही लोगों को कई बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर भी लगाने पड़ते थे. नई योजना में इन सभी प्रक्रियाओं को बेहद आसान बना दिया गया है. अब किसी प्रकार की सिक्योरिटी फीस या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और आवेदन की स्वीकृति भी मौके पर ही दे दी जाएगी."

नूंह में 15 हजार अवैध कनेक्शनः विभाग के अनुसार नूंह जिले के शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में लगभग 15 हजार वैध जल कनेक्शन हैं, जबकि करीब इतनी ही संख्या में अवैध कनेक्शन भी संचालित हो रहे हैं. विभाग का लक्ष्य इन सभी अवैध कनेक्शनों को नियमित कर उपभोक्ताओं को वैधानिक जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ना है. इससे विभाग का राजस्व भी बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. एसडीओ वली मोहम्मद ने नागरिकों से अपील की है कि "वे 31 दिसंबर 2026 अथवा योजना की अवधि समाप्त होने से पहले अपना आवेदन जमा कर इस विशेष योजना का लाभ उठाएं और अपने जल कनेक्शन को नियमित कराएं."

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