रांची के सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में लगाना होगा रेट चार्ट, सात दिन में करना होगा आदेश का पालन
रांची के सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अब रेट चार्ट लगाना होगा. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 8:32 PM IST
रांची: राजधानी रांची के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए जरूरी खबर है. अब स्वास्थ्य संस्थानों को इलाज से जुड़ी दरों, डॉक्टरों की योग्यता और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी. सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची ने 29 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है. सभी संबंधित संस्थानों को निर्देशों का पालन करने के लिए सात दिनों की समय-सीमा दी गई है. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मरीजों को इलाज से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है.
अस्पतालों में लगाना होगा इलाज की दरों का चार्ट
आदेश के मुताबिक, सभी संबंधित अस्पतालों, नर्सिंग होम और निजी क्लीनिकों को अपने परिसर में चिकित्सा सेवाओं की दरों की सूची प्रदर्शित करनी होगी. इसमें डॉक्टर से परामर्श लेने का शुल्क, जांच की दरें, चिकित्सा प्रक्रियाओं का खर्च, बेड चार्ज और अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क की जानकारी शामिल होगी.
दर सूची ऐसी जगह लगानी होगी, जहां मरीज और उनके परिजन आसानी से उसे देख सकें. इससे इलाज शुरू कराने से पहले मरीजों को संबंधित सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क की जानकारी मिल सकेगी. साथ ही, इलाज के खर्च को लेकर होने वाली असमंजस की स्थिति को कम करने में मदद मिलेगी.
रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और लाइसेंस भी दिखाना होगा
सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से जारी निर्देश में स्वास्थ्य संस्थानों के निबंधन से संबंधित दस्तावेजों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया है. प्रत्येक संस्थान को अपना वैध और अद्यतन निबंधन प्रमाणपत्र या लाइसेंस ऐसी जगह लगाना होगा, जहां आम लोगों की उस पर आसानी से नजर पड़ सके. यह व्यवस्था क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन से जुड़ी है. इसके तहत संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी निबंधन संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
डॉक्टरों की डिग्री से लेकर विशेषज्ञता तक की जानकारी
अस्पतालों और क्लीनिकों को वहां मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों से संबंधित विवरण भी सार्वजनिक करना होगा. इसमें डॉक्टरों के नाम, शैक्षणिक योग्यता, संबंधित मेडिकल काउंसिल में निबंधन और विशेषज्ञता की जानकारी शामिल है.इसके अलावा, डॉक्टर किस समय परामर्श देंगे या उनकी ड्यूटी का समय क्या है, इसका विवरण भी प्रदर्शित करना होगा. अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी भी मरीजों को आसानी से मिल सके, इसके लिए जरूरी व्यवस्था करनी होगी.
सात दिनों के भीतर करना होगा अनुपालन
सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय से जारी आदेश में सभी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को सात दिनों के भीतर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके अनुपालन की जांच के लिए निरीक्षण अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. निरीक्षण के दौरान यदि किसी अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लीनिक में निर्धारित जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई या नियमों के पालन में कमी पाई गई, तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.
इस आदेश की प्रतिलिपि रांची के उपायुक्त, संबंधित अस्पतालों, नर्सिंग होम, निजी क्लीनिकों और निरीक्षण अधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित पक्षों तक पहुंच सके और निर्धारित समय-सीमा के भीतर इनका अनुपालन कराया जा सके.
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