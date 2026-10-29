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रांची के सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में लगाना होगा रेट चार्ट, सात दिन में करना होगा आदेश का पालन

रांची सदर अस्पताल ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए जरूरी खबर है. अब स्वास्थ्य संस्थानों को इलाज से जुड़ी दरों, डॉक्टरों की योग्यता और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी. सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची ने 29 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है. सभी संबंधित संस्थानों को निर्देशों का पालन करने के लिए सात दिनों की समय-सीमा दी गई है. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मरीजों को इलाज से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है.

अस्पतालों में लगाना होगा इलाज की दरों का चार्ट