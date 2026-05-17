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लातेहार में डॉक्टर्स की कमी से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित, 33 डॉक्टर्स के भरोसे चल रहे हैं सभी सरकारी अस्पताल

लातेहार सदर अस्पताल ( ईटीवी भारत )