लातेहार में डॉक्टर्स की कमी से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित, 33 डॉक्टर्स के भरोसे चल रहे हैं सभी सरकारी अस्पताल
लातेहार के सरकारी अस्पतालों में स्वीकृत 112 पद हैं लेकिन यहां नियुक्ति केवल 33 डॉक्टर्स की है.
Published : May 17, 2026 at 8:10 PM IST
लातेहार: जिले में चिकित्सकों की कमी के कारण ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है. जिले की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ पीएचसी- सीएचसी में स्वीकृत पद के विपरीत आधे चिकित्सकों की भी पदस्थापना नहीं है. कुछ ऐसे भी प्रखंड स्तरीय अस्पताल हैं, जहां एक भी चिकित्सक पदस्थापित नहीं हैं.
दरअसल लातेहार जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कुल 7 सीएचसी और 13 पीएचसी संचालित हैं. प्रखंड स्तर पर संचालित सीएचसी में सात चिकित्सकों की पद स्वीकृत है. लेकिन जिले में संचालित किसी भी केंद्र में तीन से अधिक डॉक्टर पदस्थापित नहीं हैं. जिले के गारू प्रखंड के सीएचसी में तो सरकारी स्तर पर एक भी डॉक्टर की पदस्थापना नहीं की गई है.
मनिका स्वास्थ्य केंद्र एक डॉक्टर्स के भरोसे
स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर बरवाडीह सीएचसी में पदस्थापित एक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति गारू सीएचसी में की गई है. ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां चिकित्सा व्यवस्था की क्या हालत होगी. इसी प्रकार मनिका प्रखंड में संचालित स्वास्थ्य केंद्र में भी मात्र एक डॉक्टर पदस्थापित है. यहां तो भवन की भी स्थिति ऐसी है, जहां सीजनली बीमारियों को छोड़कर अन्य बीमारियों का इलाज भी संभव नहीं है.
जिले में स्वीकृत 112 की जगह कार्यरत हैं 33 डॉक्टर
लातेहार जिले में सदर अस्पताल समेत अन्य सभी प्रखंड के अस्पतालों को मिलाकर कुल 112 डॉक्टर्स का पद स्वीकृत है. इनमें अकेले सदर अस्पताल में 32 डॉक्टर की आवश्यकता है. लेकिन वर्तमान में डॉक्टर्स की जो पदस्थापना है, वह काफी चिंताजनक है. वर्तमान में मात्र 33 डॉक्टर्स ही पूरे जिले में कार्यरत हैं. इनमें लातेहार सदर अस्पताल के लिए 10 डॉक्टर्स कार्यरत हैं. जबकि 7 सीएचसी और 13 पीएचसी के लिए मात्र 22 डॉक्टर्स ही कार्यरत हैं.
आयुष्मान आरोग्य मंदिर के भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था
वर्तमान में लातेहार जिले के पंचायत स्तर पर संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है. पंचायत स्तर पर संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्रामीणों को वह सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जो उन्हें प्रखंड स्तर पर संचालित अस्पतालों में वर्तमान में मिल पाती है. जिले में कुल 97 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं. यहां 1 सीएचओ, 1 एमपीडब्ल्यू, 2 एएनएम की पदस्थापना है. यहां ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को 12 प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है. आरोग्य मंदिर में नॉर्मल डिलीवरी भी कराई जाती है.
डीसी ने स्वास्थ्य विभाग से की डॉक्टर्स की मांग
लातेहार में हाल ही में पदस्थापित हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं. डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार से चिकित्सकों की मांग की है. वहीं लोकल स्तर पर डीएमएफटी के माध्यम से डॉक्टर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आरंभ की है. 15 दिन पहले ही डीसी ने लातेहार में पदभार ग्रहण किया और कई प्रखंड स्तरीय अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्था की जानकारी ली.
जिले के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को लेकर डीसी संदीप कुमार ने बताया कि सरकार के साथ-साथ उनकी भी स्पष्ट सोच है कि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए. डीसी ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी को दूर करने का प्रयास शुरू किया गया है. इसके साथ ही डीसी का यह भी कहना है कि वर्तमान में जो रिसोर्स है, उसका शत प्रतिशत उपयोग कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए.
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