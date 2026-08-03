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रक्त के नाम पर खेल करने वाले सावधान, कभी भी गिर सकती है प्रशासन की गाज

धनबादः जरूरत के वक्त अगर किसी मरीज को समय पर खून नहीं मिले तो उसकी जान पर बन आती है. कई बार मरीजों के परिजनों को एक यूनिट ब्लड के लिए घंटों भटकना पड़ता है, तो कई मामलों में ब्लड के नाम पर मनमानी वसूली की शिकायतें भी सामने आती रही हैं.

अब धनबाद जिला प्रशासन ने इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. जिला के सभी सरकारी और निजी ब्लड बैंकों की मॉनिटरिंग होगी. ब्लड स्टॉक, जांच, भंडारण और वितरण से लेकर मरीजों तक रक्त पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया पर प्रशासन की सीधी नजर रहेगी. किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

रक्त के नाम पर खेल करने वाले सावधान (ETV Bharat)

धनबाद में अब ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली सिर्फ स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला प्रशासन भी इसकी नियमित निगरानी करेगा. राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में एक विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई गयी है. इस व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसायटी की भी भूमिका होगी. इस टीम सरकारी और निजी सभी ब्लड बैंकों का निरीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी रक्त की कृत्रिम कमी न बनाई जाए, मरीजों को समय पर ब्लड मिले और पूरी व्यवस्था नियमों के अनुरूप संचालित हो.

धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम को रेड क्रॉस सोसायटी को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जिले के सभी ब्लड बैंकों की नियमित निगरानी करने को कहा गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी ब्लड बैंक में रक्त के नाम पर अवैध कारोबार, ब्लैक मार्केटिंग या किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलती है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य किसी संस्था को परेशान करना नहीं, बल्कि मरीजों के हितों की रक्षा करना और ब्लड बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

धनबाद में फिलहाल कुल 10 ब्लड बैंक संचालित हैं. इनमें दो सरकारी और आठ निजी ब्लड बैंक शामिल हैं. लंबे समय से निजी ब्लड बैंकों में प्रोसेसिंग फीस के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने और जरूरतमंद लोगों से मनमानी रकम लेने के आरोप लगते रहे हैं. कई बार मरीजों के परिजनों ने यह भी शिकायत की है कि गंभीर स्थिति में ब्लड उपलब्ध कराने के नाम पर हजारों रुपये तक की मांग की जाती है. ऐसे मामलों पर अब प्रशासन सीधे नजर रखेगा.