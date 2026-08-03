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रक्त के नाम पर खेल करने वाले सावधान, कभी भी गिर सकती है प्रशासन की गाज

ब्लड के नाम पर मनमानी की शिकायतों को लेकर धनबाद जिला प्रशासन सभी सरकारी और निजी ब्लड बैंकों की मॉनिटरिंग करेगी.

All government and private blood banks will be monitored in Dhanbad district
ब्लड बैंक (धनबाद) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 8:10 PM IST

5 Min Read
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धनबादः जरूरत के वक्त अगर किसी मरीज को समय पर खून नहीं मिले तो उसकी जान पर बन आती है. कई बार मरीजों के परिजनों को एक यूनिट ब्लड के लिए घंटों भटकना पड़ता है, तो कई मामलों में ब्लड के नाम पर मनमानी वसूली की शिकायतें भी सामने आती रही हैं.

अब धनबाद जिला प्रशासन ने इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. जिला के सभी सरकारी और निजी ब्लड बैंकों की मॉनिटरिंग होगी. ब्लड स्टॉक, जांच, भंडारण और वितरण से लेकर मरीजों तक रक्त पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया पर प्रशासन की सीधी नजर रहेगी. किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

रक्त के नाम पर खेल करने वाले सावधान (ETV Bharat)

धनबाद में अब ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली सिर्फ स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला प्रशासन भी इसकी नियमित निगरानी करेगा. राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में एक विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई गयी है. इस व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसायटी की भी भूमिका होगी. इस टीम सरकारी और निजी सभी ब्लड बैंकों का निरीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी रक्त की कृत्रिम कमी न बनाई जाए, मरीजों को समय पर ब्लड मिले और पूरी व्यवस्था नियमों के अनुरूप संचालित हो.

धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम को रेड क्रॉस सोसायटी को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जिले के सभी ब्लड बैंकों की नियमित निगरानी करने को कहा गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी ब्लड बैंक में रक्त के नाम पर अवैध कारोबार, ब्लैक मार्केटिंग या किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलती है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य किसी संस्था को परेशान करना नहीं, बल्कि मरीजों के हितों की रक्षा करना और ब्लड बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

धनबाद में फिलहाल कुल 10 ब्लड बैंक संचालित हैं. इनमें दो सरकारी और आठ निजी ब्लड बैंक शामिल हैं. लंबे समय से निजी ब्लड बैंकों में प्रोसेसिंग फीस के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने और जरूरतमंद लोगों से मनमानी रकम लेने के आरोप लगते रहे हैं. कई बार मरीजों के परिजनों ने यह भी शिकायत की है कि गंभीर स्थिति में ब्लड उपलब्ध कराने के नाम पर हजारों रुपये तक की मांग की जाती है. ऐसे मामलों पर अब प्रशासन सीधे नजर रखेगा.

रेड क्रॉस सोसायटी के चेयरमैन डॉ. कौशलेन्द्र सिंह ने जिला प्रशासन की इस पहल को मरीजों के हित में बड़ा कदम बताया है. उन्होंने कहा कि निजी ब्लड बैंकों में प्रोसेसिंग फीस के नाम पर करीब 1500 रुपये लिए जाते हैं लेकिन कई जगह इससे भी अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतें सामने आती हैं. इतना ही नहीं, जरूरत के समय कुछ ब्लड बैंकों में चार से पांच हजार रुपये तक लेकर रक्त उपलब्ध कराने के आरोप भी लगते रहे हैं. उनका कहना है कि यदि नियमित मॉनिटरिंग शुरू होती है तो ऐसी शिकायतों पर काफी हद तक रोक लगेगी और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा.

जिला प्रशासन की ओर से गठित विशेष समिति अगले दो से तीन दिनों के भीतर सरकारी और निजी दोनों तरह के ब्लड बैंकों का निरीक्षण शुरू करेगी. एसडीएम के नेतृत्व में होने वाली इस जांच के दौरान ब्लड स्टॉक, विभिन्न ब्लड ग्रुप की उपलब्धता, रक्त संग्रह, जांच, सुरक्षित भंडारण, वितरण प्रक्रिया, प्रोसेसिंग फीस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और लाइसेंस संबंधी सभी दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा जाएगा.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि दुर्घटना के शिकार मरीज, प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव से जूझ रही महिलाएं, थैलेसीमिया के मरीज, कैंसर और बड़ी सर्जरी कराने वाले मरीजों के लिए समय पर रक्त मिलना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में यदि ब्लड बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है और सभी केंद्रों के स्टॉक की जानकारी एक जगह उपलब्ध रहती है, तो किसी भी मरीज को रक्त के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. एक ब्लड बैंक में कमी होने पर दूसरे ब्लड बैंक से तुरंत व्यवस्था की जा सकेगी.

धनबाद जिला प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा आम मरीजों को मिलेगा. ब्लड बैंकों में पारदर्शिता बढ़ेगी, मनमानी वसूली और अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा, साथ ही जरूरतमंद लोगों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा. आने वाले दिनों में शुरू होने वाली जांच के बाद यह भी साफ हो जाएगा कि जिले के ब्लड बैंक तय मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं. अब सभी की नजर प्रशासन की इस पहल और उसके परिणामों पर टिकी है.

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