बीसलपुर बांध के सभी गेट बंद, 89 दिन बाद थमा बनास का प्रवाह, मानसून में नया रिकॉर्ड दर्ज

करीब 3 महीने पानी की निकासी के बाद मंगलवार को बीसलपुर बांध से जल प्रवाह रोका गया है.

Bisalpur Dam
बीसलपुर बांध (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 3:02 PM IST

4 Min Read
देवली/जयपुर: राजधानी समेत अजमेर और टोंक की जीवनरेखा कहे जाने वाले बीसलपुर बांध के मानसून सत्र का मंगलवार सुबह एक ऐतिहासिक अध्याय के साथ समापन हुआ. सुबह 9 बजे बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिससे करीब 89 दिनों बाद बनास नदी में जारी जल प्रवाह थम गया. यह पहली बार है जब बीसलपुर के गेट इतने लंबे समय तक खुले रहे और लगातार पानी की निकासी होती रही. बीसलपुर बांध का यह मानसून सत्र न केवल जलविज्ञान के लिहाज से ऐतिहासिक रहा, बल्कि इसने राजस्थान के जल प्रबंधन के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया है. लगातार 2 साल तक लबालब भरना और 89 दिन तक गेट खुले रहना एक रिकॉर्ड बना है.

जुलाई में ओवरफ्लो हुआ बांध, बना नया रिकॉर्ड: बीसलपुर बांध के परियोजना अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि इस साल मानसून की मेहरबानी के कारण बीसलपुर बांध ने कई नए रिकॉर्ड बनाए. सबसे बड़ा रिकॉर्ड यह रहा कि बांध 24 जुलाई को ही ओवरफ्लो हो गया, जबकि सामान्यत: यह स्थिति अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में बनती है. यह बीसलपुर बांध के 21 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब जुलाई माह में ही गेट खोलने पड़े.

पढ़ें: 45 दिन में इतना पानी छोड़ा कि दो बार बीसलपुर और आठ बार भर जाए ईसरदा बांध

24 जुलाई से 89 दिन खुले रहे गेट: जल संसाधन विभाग के अनुसार, 24 जुलाई से लेकर 21 अक्टूबर तक बांध के गेट लगातार खुले रहे. इन 89 दिनों में कुल 129.56 TMC पानी की निकासी की गई, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है. मंगलवार सुबह 9 बजे गेट पूरी तरह बंद कर दिए गए. इससे बनास नदी का प्रवाह भी थम गया, जो पिछले करीब तीन महीनों से लगातार जारी था.

पढ़ें: बांधों में पानी की बम्पर आवक, बीसलपुर व जवाई बांध के खोले 8 गेट

मानसून 2025 में बीसलपुर के नाम रहे 6 बड़े रिकॉर्ड:

  1. 21 साल में पहली बार जून में सबसे ज्यादा पानी की आवक
  2. 21 साल में पहली बार जून-जुलाई में सबसे तेज आवक
  3. पहली बार जुलाई माह में बांध हुआ लबालब
  4. पहली बार लगातार 89 दिनों तक जारी रही पानी की निकासी
  5. पहली बार दिवाली तक खुले रहे बांध के गेट
  6. पहली बार बांध लगातार दूसरे साल लबालब हुआ
  7. त्योहारों पर खुला रहा बीसलपुर बांध

पढ़ें: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिर धीमी, 7 अगस्त से इन पांच जिलों पर होगा मेहरबान, बीसलपुर बांध ने बनाया एतिहासिक रिकॉर्ड

इस मानसून सत्र के दौरान बांध ने लगभग हर प्रमुख त्योहार को 'जलधारा' के साथ देखा. रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे अवसरों पर बीसलपुर के गेट खुले रहे. यह दृश्य प्रदेश के जल संसाधन इतिहास में एक अनूठी उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है. मंगलवार सुबह बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर दर्ज किया गया, जो उसकी पूर्ण क्षमता के लगभग बराबर है. अधिकारियों के अनुसार, इस जल भंडारण से जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की दो साल तक जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.

इसके अलावा, किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा. 38 TMC भराव क्षमता वाले इस बांध से 8 TMC पानी सिंचाई के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 16 TMC पानी पेयजल आपूर्ति में जाएगा. लगभग 8 TMC पानी वाष्पीकरण में खर्च हो जाएगा. बांध के गेट बंद करने के बाद विभाग ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को बनाए रखा है. विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक जलस्तर स्थिर रहेगा. बीसलपुर से पानी की आपूर्ति अब नियमित शेड्यूल के अनुसार शहरों और गांवों में की जाएगी.

