बीसलपुर बांध के सभी गेट बंद, 89 दिन बाद थमा बनास का प्रवाह, मानसून में नया रिकॉर्ड दर्ज

देवली/जयपुर: राजधानी समेत अजमेर और टोंक की जीवनरेखा कहे जाने वाले बीसलपुर बांध के मानसून सत्र का मंगलवार सुबह एक ऐतिहासिक अध्याय के साथ समापन हुआ. सुबह 9 बजे बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिससे करीब 89 दिनों बाद बनास नदी में जारी जल प्रवाह थम गया. यह पहली बार है जब बीसलपुर के गेट इतने लंबे समय तक खुले रहे और लगातार पानी की निकासी होती रही. बीसलपुर बांध का यह मानसून सत्र न केवल जलविज्ञान के लिहाज से ऐतिहासिक रहा, बल्कि इसने राजस्थान के जल प्रबंधन के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया है. लगातार 2 साल तक लबालब भरना और 89 दिन तक गेट खुले रहना एक रिकॉर्ड बना है.

जुलाई में ओवरफ्लो हुआ बांध, बना नया रिकॉर्ड: बीसलपुर बांध के परियोजना अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि इस साल मानसून की मेहरबानी के कारण बीसलपुर बांध ने कई नए रिकॉर्ड बनाए. सबसे बड़ा रिकॉर्ड यह रहा कि बांध 24 जुलाई को ही ओवरफ्लो हो गया, जबकि सामान्यत: यह स्थिति अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में बनती है. यह बीसलपुर बांध के 21 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब जुलाई माह में ही गेट खोलने पड़े.

24 जुलाई से 89 दिन खुले रहे गेट: जल संसाधन विभाग के अनुसार, 24 जुलाई से लेकर 21 अक्टूबर तक बांध के गेट लगातार खुले रहे. इन 89 दिनों में कुल 129.56 TMC पानी की निकासी की गई, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है. मंगलवार सुबह 9 बजे गेट पूरी तरह बंद कर दिए गए. इससे बनास नदी का प्रवाह भी थम गया, जो पिछले करीब तीन महीनों से लगातार जारी था.

