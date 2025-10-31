रमेश रूलानिया हत्याकांड: चारों आरोपियों का थाने से अदालत तक निकाला जुलूस
रमेश रूलानिया हत्याकांड में वीरेंद्र चारण और चारों आरोपियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जीतू चारण की पुलिस को तलाश है.
Published : October 31, 2025 at 6:25 PM IST
कुचामन सिटी: कुचामन पुलिस ने रंगदारी मांगने व नहीं देने पर व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या के मामले के चार आरोपियों का शुक्रवार को जुलूस निकाला. पुलिस चारों बदमाशों को कुचामन थाने से कोर्ट तक पैदल परेड कराते हुए ले गई. आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में थाने के बाहर निकाला तो लोग उमड़ पड़े. पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए. रास्ते में लोगों ने बदमाशों की परेड को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.
थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि 7 अक्टूबर को शहर की जिम में व्यापारी रमेश रूलानिया हत्या करने के आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर, महेश गुर्जर और जुबेर अहमद को भारी सुरक्षा में कुचामन के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. यहां से मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश दिए. पुलिस ने आरोपी गणपत, महेश और धर्मेंद्र को कोलकाता और जुबेर को मध्यप्रदेश के इंदौर से पकड़ा था. शुक्रवार को आरोपियों को थाने से न्यायालय तक जुलूस के रूप में लाने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.
पढ़ें: रमेश रूलानिया हत्याकांड: आरोपी गणपत ने चलाई थीं गोलियां, वारदात के बाद वेष बदलकर भागे थे आरोपी
ये था मामला : 7 अक्टूबर को हत्याकांड के दिन गणपत जिम के अंदर गया, जबकि जुबेर सीढ़ियों पर खड़ा रहा. गणपत ने अंदर जाकर टारगेट की पहचान की और रमेश रूलानिया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी. इसके बाद चारों आरोपी फरार हो गए. पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि अजमेर जिले का बदमाश जीतू चारण इस साजिश में वीरेंद्र चारण और चारों आरोपियों के बीच मध्यस्थ था. वारदात के बाद उसने आरोपियों से संपर्क तोड़ लिया. पुलिस को जीतू चारण की तलाश है. उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है.