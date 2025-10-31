ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया हत्याकांड: चारों आरोपियों का थाने से अदालत तक निकाला जुलूस

कुचामन सिटी: कुचामन पुलिस ने रंगदारी मांगने व नहीं देने पर व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या के मामले के चार आरोपियों का शुक्रवार को जुलूस निकाला. पुलिस चारों बदमाशों को कुचामन थाने से कोर्ट तक पैदल परेड कराते हुए ले गई. आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में थाने के बाहर निकाला तो लोग उमड़ पड़े. पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए. रास्ते में लोगों ने बदमाशों की परेड को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.

थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि 7 अक्टूबर को शहर की जिम में व्यापारी रमेश रूलानिया हत्या करने के आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर, महेश गुर्जर और जुबेर अहमद को भारी सुरक्षा में कुचामन के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. यहां से मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश दिए. पुलिस ने आरोपी गणपत, महेश और धर्मेंद्र को कोलकाता और जुबेर को मध्यप्रदेश के इंदौर से पकड़ा था. शुक्रवार को आरोपियों को थाने से न्यायालय तक जुलूस के रूप में लाने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.