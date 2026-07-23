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सड़क हादसों में घायलों को अब तुरंत मिलेगा ट्रॉमा इलाज, 112 से जुड़ेंगी सभी आपातकालीन सेवाएं

देहरादून: उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है. पुलिस, फायर और मेडिकल सेवाओं को हेल्पलाइन 112 से जोड़ा जाएगा. एम्बुलेंस में जीपीएस और वीएलटीडी उपकरण लगाए जाएंगे, जबकि उनकी रियल टाइम निगरानी 112 से होगी. राज्य स्तरीय ट्रॉमा रजिस्ट्री बनाकर चिकित्सा संस्थानों को जोड़ा जाएगा. साथ ही गुड सेमेरिटन शिकायत निवारण तंत्र और पीएम राहत योजना को प्रभावी बनाया जाएगा.

सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय पर और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. इसके तहत सभी आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाओं को एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 से तकनीकी और परिचालन स्तर पर जोड़ा जाएगा. इसके बाद सड़क हादसे सहित अन्य आपात स्थितियों में पुलिस, फायर और मेडिकल सहायता एक ही हेल्पलाइन के माध्यम से तत्काल उपलब्ध हो सकेगी.

आपातकालीन सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी: यह व्यवस्था सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को गोल्डन ऑवर के भीतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित ट्रॉमा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्यों को जारी निर्देशों के क्रम में राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को समन्वित, प्रभावी और समयबद्ध बनाने की कवायद शुरू की गई है. इसके तहत विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए आपातकालीन सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है.

नई व्यवस्था के तहत हेल्पलाइन 112 को पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य सेवाओं से तकनीकी रूप से जोड़ा जाएगा. इसके लिए ऐसी स्वचालित प्रणाली विकसित किए जाने की योजना है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा 112 पर आपातकालीन सहायता के लिए कॉल किए जाने पर संबंधित सेवा तक सूचना पहुंचाने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यूनतम हो. कॉल की प्रकृति के आधार पर पुलिस, फायर या मेडिकल सहायता के लिए संबंधित टीम को तत्काल सक्रिय किया जा सकेगा. इससे दुर्घटना स्थल तक राहत और बचाव दल पहुंचाने के साथ ही घायल को नजदीकी उपयुक्त चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी.

लोगों को भी किया जाएगा जागरुक: सभी आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के साथ ही इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सड़क दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति में आम नागरिक अलग-अलग हेल्पलाइन नंबरों के बजाय सीधे 112 पर संपर्क कर सकें और उन्हें आवश्यक सहायता जल्द से जल्द मिल सके.