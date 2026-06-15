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भीषण गर्मी और लू का असर, कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक, DM ने जारी किया निर्देश

गया : बिहार के गया में भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 20 जून तक के लिए रोक लगा दी गई है. गया जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 16 जून से 20 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है.

कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक : इसके अलावा नवमी से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन पूर्वाहन 11:00 बजे तक करने का निर्देश जारी किया गया है. गया डीएम शशांक शुभंकर के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि गर्मी एवं लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें. साथ ही प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें.

DM ने जारी किया निर्देश : गया के डीएम शशांक शुभंकर ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है. बताया गया है कि गया जिले में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार गया जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 16 जून 2026 से 20 जून 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया है.