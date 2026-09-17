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उत्तराखंड में रेवेन्यू कलेक्शन का आधा लक्ष्य भी नहीं हो पाया पूरा, जानें कौन विभाग आगे कौन फिसड्डी

आबकारी में 30 फीसदी वसूली, 355 करोड़ पुराना बकाया: आबकारी विभाग का सालाना लक्ष्य ₹5,384 करोड़ है. इसके मुकाबले ₹1,623 करोड़ की वसूली हुई, जो 30 प्रतिशत है. करीब 98 प्रतिशत आबकारी दुकानों का नवीनीकरण पूरा हो चुका है.

इस सिस्टम को अगले 5 से 6 महीने में विकसित करने और बाद में CGST की प्रणाली के अनुरूप API से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही माइनिंग ट्रांसपोर्ट, IFMS, आवास और पर्यटन समेत दूसरे विभागों के डेटा को भी इंटीग्रेट करने की बात कही गई है.

राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग के सामने मौजूद अप्रयुक्त क्षमता (Untapped Potential) पर काम करने को कहा गया है. इसके साथ ही AI आधारित इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विकसित करने की योजना है. इसमें उद्योगों की बिजली खपत, रियल एस्टेट से जुड़े कर और इनकम टैक्स जैसे डेटा को फ्लैग किया जाएगा, ताकि संभावित कर अंतर की पहचान हो सके.

GST में 31 फीसदी वसूली, अब AI से तलाशेंगे टैक्स का छिपा आधार: राज्य कर विभाग के लिए SGST का सालाना लक्ष्य ₹12,200 करोड़ है. इसके मुकाबले 31 जुलाई तक ₹3,830 करोड़ यानी सिर्फ 31 प्रतिशत प्राप्त हुए. नॉन-GST यानी वैट में ₹2,652 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹1,020 करोड़ की वसूली हुई, जो 38 प्रतिशत है.

इसको लेकर राजस्व बढ़ाने के लिए अब स्टाम्प अधिनियम की विभिन्न धाराओं की समीक्षा करने, अगले तीन से पांच महीने में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. समान नागरिक संहिता पोर्टल और सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के बीच डेटा समन्वय स्थापित कर वसीयत पंजीकरण को भी आसान बनाने की तैयारी है.

स्टाम्प-रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा वसूली: स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने ₹3,092 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹1,143 करोड़ जुटाए हैं, जो लक्ष्य का 37 प्रतिशत है. हालांकि विभाग ने समीक्षा में बताया कि कुल रजिस्टर्ड दस्तावेजों की संख्या में 5 से 6 प्रतिशत की गिरावट आई है. इसके बावजूद सर्किल दरों में संशोधन के बाद राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई.

विभागों की कमजोर परफॉर्मेंस बनी चुनौती: विभागवार आंकड़ों को देखें तो स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग 37 प्रतिशत वसूली के साथ सबसे आगे रहा. विभाग का वार्षिक लक्ष्य ₹3,092 करोड़ है, जिसके सापेक्ष ₹1,143 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी थी. इसके बाद राज्य कर विभाग के SGST में 31 प्रतिशत और परिवहन विभाग में भी 31 प्रतिशत वसूली दर्ज हुई है. आबकारी विभाग 30 प्रतिशत तक पहुंचा. इसके उलट खनन विभाग की स्थिति कमजोर रही और ₹1,500 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ ₹267 करोड़ यानी 18 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ है.

राजस्व वसूली में लक्ष्य से काफी पीछे राज्य: वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तो बड़ा तय किया है, लेकिन अब तक विभागवार वसूली में काफी अंतर सामने आया है. राज्य के कुल ₹67,526 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के मुकाबले ₹17,743 करोड़ की वसूली हुई है, जो लक्ष्य का 26 प्रतिशत है. वहीं राज्य के अपने राजस्व का ₹25,219 करोड़ का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष ₹8,299 करोड़ यानी 32 प्रतिशत की प्राप्ति हुई है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार अपनी कमाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने का खाका खींच रही है, तो विभागों के बीच राजस्व प्राप्ति के तुलनात्मक ग्राफ को भी तैयार किया जा रहा है. मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से वित्तीय वर्ष 2026-27 में खनन और ऊर्जा जैसे विभाग फिलहाल लक्ष्य से काफी दूर नजर आ रहे हैं. हालांकि विभागों के पास अभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का पर्याप्त मौका है, लेकिन इसके लिए लगातार राजस्व वसूली की गति को बनाए रखना बेहद जरूरी है.

हालांकि वर्ष 2016-17 से करीब ₹355 करोड़ का पुराना बकाया अभी भी वसूली के लिए लंबित है. मुख्य सचिव ने इस राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. अतिरिक्त कोटा या उठान पर छूट देने की संभावना पर भी विचार करने को कहा गया है. इसके अलावा सभी ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रदेश में उत्पादित फलों से वाइनरी स्थापित करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं.

परिवहन में 31 फीसदी वसूली, नए कदम उठाने के निर्देश: परिवहन विभाग का सालाना लक्ष्य ₹1,703 करोड़ है. इसके मुकाबले ₹530 करोड़ यानी 31 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ है. विभाग ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही सब्सिडी के कारण करीब ₹74 करोड़ की राजस्व हानि हो रही है.

इसी को देखते हुए सभी लग्जरी वाहनों पर सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है. इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना है. वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से शत-प्रतिशत ग्रीन सेस वसूलने के लिए सभी एंट्री प्वाइंट को ANPR कैमरों से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.

खनन सबसे पीछे, 18 फीसदी ही पहुंची वसूली: राजस्व वसूली के लिहाज से खनन विभाग सबसे पीछे रहने वाले प्रमुख विभागों में है. विभाग का लक्ष्य ₹1,500 करोड़ है, लेकिन जुलाई अंत तक सिर्फ ₹267 करोड़ यानी 18 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ.

खनन रॉयल्टी दरों में लंबे समय से संशोधन नहीं हुआ था और अब दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे आगे राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है. मुख्य सचिव ने वन और गैर-वन क्षेत्रों में नए खनन लॉट चिन्हित करने में जिला प्रशासन को सहयोग देने, चंद्रभागा खनन लीज से जुड़े प्रत्यावेदन को न्यायालय के आदेश के अनुसार 15 दिन में निस्तारित करने और केंद्र के SASCI के तहत प्रस्तावित माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म को जल्द लागू करने के निर्देश दिए.

ऊर्जा में सबसे बड़ी चिंता करेत्तर राजस्व की: ऊर्जा विभाग में स्थिति और चुनौतीपूर्ण दिखी. कर राजस्व का लक्ष्य ₹550 करोड़ है, जिसके मुकाबले ₹122 करोड़ यानी 22 प्रतिशत प्राप्त हुए. वहीं करेत्तर राजस्व का भी ₹550 करोड़ का लक्ष्य है, लेकिन इसमें सिर्फ ₹40 करोड़ यानी महज 7 प्रतिशत की वसूली हुई.

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद CPSES और निजी डेवलपर्स द्वारा वाटर टैक्स देना बंद किए जाने से राजस्व प्रभावित हुआ है. इसकी भरपाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है, लेकिन साथ ही जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.

वन विभाग में नए राजस्व स्रोत तलाशने पर जोर: वन विभाग के लिए ₹752 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है. बैठक में लीसा निष्कर्षण को लेकर बताया गया कि इससे मिलने वाले राजस्व की तुलना में श्रम और परिचालन लागत अधिक है. ऐसे में अधिक राजस्व के लिए नवाचार के आधार पर पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए.

चार खनन लॉट पोर्टल पर दर्ज: वहीं गंगा समेत अन्य नदियों के चार खनन लॉट के नवीनीकरण प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर दर्ज किए जा चुके हैं. गोला, नंधौर और दाबका में खनन के नवीनीकरण और पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़े काम के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है. वन निगम को समय पर लॉट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया, ताकि उससे राजस्व प्राप्त किया जा सके.

क्या कहते हैं कैबिनेट मंत्री: सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कहते हैं कि-

राज्य सरकार की कोशिश हमेशा यही होती है कि प्रदेश के राजस्व को बढ़ाया जाए. उत्तराखंड में राजस्व वसूली के लिए कुछ गिने चुने विभाग है जिन पर फोकस किया जाता है. खनन और आबकारी विभाग में लगातार नए लक्ष्य दिए जा रहे हैं और उसके हिसाब से राजस्व भी बढ़ाया जा रहा है. हालांकि इसके बावजूद भी राजस्व प्राप्ति के नए विकल्पों पर काम करना और और बेहतर लक्ष्य को पाने का प्रयास जारी है.

-गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री-

वरिष्ठ पत्रकार की ब्यूरोक्रेसी को समझाइश: प्रदेश की राजस्व प्राप्ति पर उत्तराखंड के सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र सेठी कहते हैं कि-

उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र से अपने राजस्व को बढ़ा सकता है. राज्य में जिस तरह से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है उससे भी राज्य को नई उम्मीदें बढ़ी हैं. ब्यूरोक्रेसी को इस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर विकल्पों पर काम करने की जरूरत है.

-नरेंद्र सेठी, सीनियर जर्नलिस्ट-

सेठी का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को राज्य के विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राजस्व प्राप्ति के लिए नए विकल्प पर काम करना चाहिए. इसके अलावा ऐसी नीतियों पर भी काम होना चाहिए, जो प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में मददगार हों.

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