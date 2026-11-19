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छठ के बाद गोड्डा से शकूर बस्ती के लिए यात्री ट्रैन सभी बोगी अनारक्षित, ईस्टर्न रेलवे द्वारा आदेश जारी

गोड्डा रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

गोड्डाः छठ पूजा के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए गोड्डा एवं शकूर बस्ती (दिल्ली) के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का चलाने का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर ईस्टर्न रेलवे द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है.

गाड़ी संख्या 03459 गोड्डा–शकूर बस्ती अनारक्षित स्पेशल ट्रेन जो गोड्डा से 25 नवंबर, 2026 तक प्रतिदिन गोड्डा से सुबह 08:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 14:15 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी. वहीं 03460 शकूर बस्ती–गोड्डा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 20 नवंबर से 26 नवंबर, 2026 तक प्रतिदिन शकूर बस्ती से अपराह्न 15:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात 22:30 बजे गोड्डा पहुंचेगी. दोनों दिशाओं में यात्रा के दौरान यह स्पेशल ट्रेन पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले पोड़ैयाहाट हॉल्ट, हंसडीहा, मंदार हिल, बाराहाट, धौनी, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर एवं अभयपुर स्टेशनों पर रुकेगी.