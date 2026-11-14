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रेलवे के सारे दावे फेल; ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं, छठ पर्व पर ठसाठस भरी रेलगाड़ियां

रेलवे के सारे दावे फेल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/चंदौली: छठ पर्व पर गांव जाने की लालसा में ट्रेनें भरी हुई हैं. हर साल अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली-मुंबई के रेलवे स्टेशनों से लेकर उत्तर प्रदेश के हर छोटे-बड़े प्लेटफॉर्म पर यही हाल दिखता है. रेलवे ने त्योहारों के सीजन में भारी भीड़ को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 100 से ज्यादा एडिशनल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का एलान किया. फिर भी ट्रेनों में पांव रखने तक की जगह नहीं बच रही.

रेलवे द्वारा चलाई जा रही कई ट्रेनें हफ्ते में एक दिन से लेकर पांच दिन तक चल रही हैं. रेलवे ने 'अनारक्षित' (Unreserved) स्पेशल ट्रेनें भी पटरी पर उतारीं, जिससे बिना कंफर्म टिकट वाले यात्री भी घर पहुंच सकें.

दीपावली के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार में छठ मनाने के लिए जाने वाले यात्रियों के भारी भीड़ ट्रेनों में उमड़ रही है. ऐसे में अनारक्षित ट्रेन उनके लिए सहायक साबित हो रही है. लखनऊ से संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) ETV भारत की टीम ने लखनऊ स्टेशन पर छठ पूजा के मद्देनजर बिहार जाने वाले यात्रियों को लेकर ट्रेन में रियलिटी चेक किया. सामने आया कि ट्रेन के अंदर भूसे की तरह यात्री यात्रा करने को मजबूर हैं. ट्रेन में सीट मिलना तो दूर गेट पर खड़े होने तक की जगह मिल जाए वही काफी है. रेलवे प्रशासन दावा कर रहा है कि छठ पर्व पर यात्रियों को उनके घर पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है. रेगुलर ट्रेनों के साथ ही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन भीड़ को देखते हुए संचालित कर रहा है. रेलवे प्रशासन की तरफ से लगातार संचालित की जा रहीं ट्रेनों की सूची भी जारी की जा रही है. लेकिन रेलवे के दावों से हकीकत अलग है. जम्मू से हावड़ा तक चलने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस का तो हाल इतना बुरा था कि बिहार जाने वाले यात्री एक के ऊपर एक बैठे हुए थे. सभी कोच पूरी तरह से ठसाठस थे. गेट पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी. ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं. (Photo Credit: ETV Bharat) जब यह ट्रेन लखनऊ स्टेशन पहुंची तो यहां पर भी बड़ी संख्या में बिहार जाने वाले यात्रियों की मौजूदगी थी. पहले से ही ट्रेन में कोच फुल थे. लखनऊ से यात्रियों की संख्या और ज्यादा हो जाने से दिक्कतों में और इजाफा हो गया. हालांकि, आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए. ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को पहले उतारने में मदद की और फिर ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों को लाइन से बिठाने में भी सहायता की.