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झारखंड में एसआईआरः लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जिला नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी में नंबर वन

SIR को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से संबंधित नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी एवं अन्य श्रेणी के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार आज 19 नवंबर तक तीनों श्रेणियों में मामलों के निष्पादन की प्रगति में जबरदस्त उपलब्धि दर्ज की गई है.

नो मैपिंग श्रेणी में राज्य में कुल 14,03,981 नो मैपिंग के मामले चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 10,42,976 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. इस प्रकार राज्य में कुल निष्पादन 74.29 प्रतिशत है, जबकि 3,61,005 मामले लंबित हैं.इस श्रेणी में लोहरदगा एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन एवं ECINET ऐप पर अपडेशन कर नंबर वन बन गया है.