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यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर सभी निर्विरोध निर्वाचित, मिला सर्टिफिकेट

नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं. शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करते हुए रिटर्निंग आफिसर व विशेष सचिव अजित वर्मा ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को प्रमाण पत्र सौंपे.

नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद (Photo Credit; ETV Bharat) विधानपरिषद स्थित कमरा नम्बर आठ में रिटर्निंग आफिसर अजित वर्मा ने जिन नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को प्रमाणपत्र सौंपा, उनमें धर्मपाल सिंह, प्रियंका सिंह रावत, श्रुति गंगवार, रामप्रताप सिंह, विद्या सोनकर, प्रकाश पाल, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडेय शामिल हैं.

समाजवादी पार्टी की तरफ से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रो. राम गोपाल यादव की अनुपस्थिति में पूर्व एमएलसी राकेश यादव ने विधानसभा परिसर पहुंच कर उनका प्रमाणपत्र लिया. उन्होंने बताया कि धनराज नाथवानी 12 अक्टूबर को अपना सर्टिफिकेट लेंगे. नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रियंका सिंह रावत ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीडीए में केवल परिवारवाद और पूंजीवाद है. असली पीडीए तो भाजपा के साथ है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी. नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद (Photo Credit; ETV Bharat) इस मौके पर पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कहा कि यह 80-20 कि लड़ाई है. राज्यसभा की आठ सीटों पर भाजपा के लोग निर्वाचित हुए हैं. यही हाल विधानसभा चुनाव का भी होगा. कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. इससे पहले चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी 6 अक्टूबर को अपने तीसरे उम्मीदवार का पर्चा दाखिल करेगी. हालांकि पार्टी ने इस तीसरे उम्मीदवार के नाम का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया. इस चर्चा से सियासी माहौल गर्मा गया था. हालांकि पार्टी ने दो ही दावेदार दिए.