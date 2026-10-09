यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर सभी निर्विरोध निर्वाचित, मिला सर्टिफिकेट
धनराज नाथवानी 12 अक्टूबर को अपना सर्टिफिकेट लेंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:43 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं. शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करते हुए रिटर्निंग आफिसर व विशेष सचिव अजित वर्मा ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को प्रमाण पत्र सौंपे.
विधानपरिषद स्थित कमरा नम्बर आठ में रिटर्निंग आफिसर अजित वर्मा ने जिन नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को प्रमाणपत्र सौंपा, उनमें धर्मपाल सिंह, प्रियंका सिंह रावत, श्रुति गंगवार, रामप्रताप सिंह, विद्या सोनकर, प्रकाश पाल, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडेय शामिल हैं.
समाजवादी पार्टी की तरफ से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रो. राम गोपाल यादव की अनुपस्थिति में पूर्व एमएलसी राकेश यादव ने विधानसभा परिसर पहुंच कर उनका प्रमाणपत्र लिया. उन्होंने बताया कि धनराज नाथवानी 12 अक्टूबर को अपना सर्टिफिकेट लेंगे.
नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रियंका सिंह रावत ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीडीए में केवल परिवारवाद और पूंजीवाद है. असली पीडीए तो भाजपा के साथ है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी.
इस मौके पर पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कहा कि यह 80-20 कि लड़ाई है. राज्यसभा की आठ सीटों पर भाजपा के लोग निर्वाचित हुए हैं. यही हाल विधानसभा चुनाव का भी होगा. कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.
इससे पहले चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी 6 अक्टूबर को अपने तीसरे उम्मीदवार का पर्चा दाखिल करेगी. हालांकि पार्टी ने इस तीसरे उम्मीदवार के नाम का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया. इस चर्चा से सियासी माहौल गर्मा गया था. हालांकि पार्टी ने दो ही दावेदार दिए.
कौन हैं धनराज परिमल नथवानी
धनराज परिमल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं. जामनगर और वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से जुड़े रहे हैं. वह रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड में भी डायरेक्टर हैं. धनराज परिमल नथवानी एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर भी उनकी एक पहचान रही है. उनके पिता परिमल नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर हैं. झारखंड से निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं. इसी साल पहले NDA के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे थे.
उनके पिता झारखंड और आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में काम किए हैं. 2008 में पहली बार झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचे थे. 2014 में झारखंड से दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. 2008 से 2020 तक राज्यसभा में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है.
2020 में उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया और आंध्र प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे थे. उनका कार्य कार्यकाल 2020 से 2026 तक रहा है. इसी साल उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था. वह रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े रहे. रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट कॉरपोरेट अफेयर्स की जिम्मेदारी भी संभाली है.
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