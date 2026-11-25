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28 नवंबर को जैक समेत तीनों बोर्ड के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री, मिलेंगे तीन लाख रुपये और लैपटॉप

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार सम्मानित करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 नवंबर को रांची के खेलगांव में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे.

इसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) के टॉपर्स शामिल होंगे. यह कार्यक्रम राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. तीनों बोर्ड के मिलाकर कुल 80 विद्यार्थियों को पुरस्कार देने की तैयारी है. राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को तीन लाख रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वालों को दो लाख रुपये और तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को एक लाख रुपये दिए जाएंगे.