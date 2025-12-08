ETV Bharat / state

यूपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होंगी खून की सभी जांचें, अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा, योगी सरकार ने जारी किया बजट

यूपी के स्वास्थ्य केंद्रों पर बढ़ीं सुविधाएं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 975 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. यहां सभी प्रकार की जांचों के लिए प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. इस बजट से इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरत की सभी सुविधाएं मुहैया होंगी. अभी तक यहां पर प्राथमिक इलाज मरीजों को मिल पाता था, लेकिन अब खून जांच से लेकर अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा मिलने वाली है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ने से जिला अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा. संभावना है कि नए साल से मरीजों को जांच संबंधी सुविधाएं मिलने लगेंगी. प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रक्त संबंधी जांचों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. इससे सपैथोलॉजी सेवाएं अधिक सुदृढ़ होंगी और मरीजों को जांचों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी. 150 से अधिक प्रकार की खून की जांचें: संयुक्त सचिव आनंद कुमार राय द्वारा बजट से संबंधित शासनादेश जारी किया गया है. स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि प्रदेश के 975 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. कहा कि बेहतर उपचार सुनिश्चित करने में पैथोलॉजी की अहम भूमिका होती है. एक पैथोलॉजी में लगभग 150 से अधिक प्रकार की खून की जांचें उपलब्ध रहती हैं. यानी विभिन्न बीमारियों की अलग-अलग जांच कराई जाती हैं.