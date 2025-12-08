ETV Bharat / state

यूपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होंगी खून की सभी जांचें, अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा, योगी सरकार ने जारी किया बजट

25 करोड़ रुपये जारी किए गए, नए साल से मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद.

यूपी के स्वास्थ्य केंद्रों पर बढ़ीं सुविधाएं.
यूपी के स्वास्थ्य केंद्रों पर बढ़ीं सुविधाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 12:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 975 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. यहां सभी प्रकार की जांचों के लिए प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. इस बजट से इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरत की सभी सुविधाएं मुहैया होंगी. अभी तक यहां पर प्राथमिक इलाज मरीजों को मिल पाता था, लेकिन अब खून जांच से लेकर अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा मिलने वाली है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ने से जिला अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा. संभावना है कि नए साल से मरीजों को जांच संबंधी सुविधाएं मिलने लगेंगी.

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रक्त संबंधी जांचों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. इससे सपैथोलॉजी सेवाएं अधिक सुदृढ़ होंगी और मरीजों को जांचों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी.

150 से अधिक प्रकार की खून की जांचें: संयुक्त सचिव आनंद कुमार राय द्वारा बजट से संबंधित शासनादेश जारी किया गया है. स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि प्रदेश के 975 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. कहा कि बेहतर उपचार सुनिश्चित करने में पैथोलॉजी की अहम भूमिका होती है. एक पैथोलॉजी में लगभग 150 से अधिक प्रकार की खून की जांचें उपलब्ध रहती हैं. यानी विभिन्न बीमारियों की अलग-अलग जांच कराई जाती हैं.

समय पर जांच से मिलेगा लाभ: स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि निजी कंपनियों द्वारा विभिन्न जांचों के लिए प्रयोग किए जाने वाले रियेजेंट (रासायनिक किट) उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनकी खरीद अस्पताल प्रशासन को स्वयं करनी होती है. सरकार द्वारा जारी किए गए बजट से अब इन रियेजेंट और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद सुचारु रूप से होती रहेगी, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को सभी रक्त और अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा बिना किसी रुकावट के मिलती रहेंगी. इससे विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जांच समय पर हो सकेगी और उपचार प्रक्रिया में तेजी आएगी.

जिला अस्पताल पर कम होगा दबाव: उन्होंने कहा कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी तो जिला अस्पतालों पर दबाव कम होगा, अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी. आमतौर पर जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच नहीं हो पाती है तो मरीज को जिला अस्पताल की तरफ भागता है. अगर मूलभूत सुविधा जिसमें रक्त संबंध जांचें, पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच होने लगेंगी तो जिला अस्पताल मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: माघ मेला 2026: एक माह के जप-तप से तन-मन का कायाकल्प, जानिए क्या है कल्पवास की महत्ता, इसका धार्मिक-वैज्ञानिक पक्ष

TAGGED:

UP COMMUNITY HEALTH CENTERS
UP HEALTH SERVICE 25 CRORE BUDGET
UP HEALTH CENTER BLOOD TEST
यूपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजट
BUDGET FOR COMMUNITY HEALTH CENTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.