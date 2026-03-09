ETV Bharat / state

बिहार में हड़ताल पर गए सभी अंचलाधिकारी, विजय सिन्हा ने बर्खास्त करने की दी धमकी

11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार में राजस्व सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं. डिप्टी सीएम ने कड़ी चेतावनी दी है. पढ़ें खबर

VIJAY SINHA
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा (सौ. विजय सिन्हा X)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 9, 2026 at 8:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में राजस्व सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब अंचल कार्यालयों के कामकाज पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व सेवा के कर्मचारी काम से दूर रहकर विरोध जता रहे हैं. इसके कारण जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

बिहार में अंचलाधिकारी की हड़ताल : दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार, जमीन मापी, परिमार्जन और अन्य राजस्व संबंधी सेवाएं कई जगहों पर धीमी या बाधित हो गई हैं. अंचल कार्यालयों में काम कराने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई मामलों में लोगों को बिना काम कराए वापस लौटना पड़ रहा है.

'अब तक ठोस समाधान नहीं निकला' : बिहार राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ के महासचिव रजनीकांत ने कहा कि उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं. बार-बार सरकार के समक्ष आवाज उठाई गई, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकल सका है. कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग और सरकार से बातचीत करते रहे हैं.

''मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने के कारण हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा. हमारी 11 सूत्री मांग है, जिस पर बीते दिनों भी ज्ञापन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद हड़ताल पर जाना पड़ा.''- रजनीकांत, महासचिव, बिहार राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ

विजय कुमार सिन्हा का सख्त संदेश : इधर, बिहार सरकार ने इस हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाया है. बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता के काम को बाधित करने की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कर्मचारी जल्द काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी.

''सरकारी सेवा में रहते हुए जनता के कार्यों को प्रभावित करना उचित नहीं है. कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और कार्यालयों में कामकाज सामान्य बनाए रखें. हड़ताल पर जाकर राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मांग को कमजोर किया है. कर्मचारियों को बिना शर्त हड़ताल तोड़ना होगा. अगर हड़ताल से वापस नहीं लौटते हैं तो बर्खास्त भी किया जाएगा.''- विजय कुमार सिन्हा, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

'हड़ताल से दबाव बनाना सही नहीं' : विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हड़ताल के माध्यम से दबाव बनाना समाधान का रास्ता नहीं है. उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए जल्द से जल्द काम पर लौटें. अगर किसी तरह की समस्या है तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को ठप करना सही तरीका नहीं है. प्रशासनिक व्यवस्था को ठप करने से आम लोगों को परेशानी हो रही है.

लोगों को हो रही परेशानी : दरअसल, राजस्व सेवा के कर्मचारियों के हड़ताल का असर आम लोगों पर भी पड़ने लगा है. जमीन से संबंधित मामलों में लोगों को अंचल कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है. कर्मचारियों के काम से दूर रहने के कारण इन सेवाओं की रफ्तार धीमी हो गई है. कई जिलों में लोगों ने शिकायत की है कि जरूरी काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं. इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

100 दिनों की उपलब्धियां : उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस दौरान अपने 100 दिन के उपलब्धियां के बारे में भी बात की और कहा कि सरकार जनता के लिए पूरे सेवा भाव से काम कर रही है. फिलहाल स्थिति यह है कि एक ओर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने सख्त चेतावनी दी है. आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत के जरिए इस गतिरोध का समाधान निकलता है या फिर यह टकराव और लंबा खिंचता है.

ये भी पढ़ें :-

'अंगद का पैर कोई नहीं खींच सकता', गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा को लेकर विजय सिन्हा का सख्त संदेश

विजय सिन्हा का ऑन स्पॉट एक्शन, शिकायत सुनते ही CO को किया सस्पेंड

विपक्ष भी विजय सिन्हा के एक्शन के मुरीद! बिहार विधानसभा में विधायकों ने की तारीफ

TAGGED:

राजस्व एवं भूमि सुधार
VIJAY SINHA ON CO STRIKE
BIHAR CIRCLE OFFICER
बिहार में अंचलाधिकारी की हड़ताल
CO STRIKE IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.