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गाजीपुर के कांवड़ शिविरों में क्या हैं खास इंतजाम? टेंट से लेकर भोजन और सुरक्षा तक, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

शिविर में यात्रियों के लिए किए इंतजाम को लेकर यात्री संतुष्ट नजर आए. साथ ही उन्होंने समिति के प्रयासों की तारीफ भी की. पढ़ें खबर..

दिल्ली के गाजीपुर में बनाया गया कांवड़ यात्रियों के लिए शिविर
दिल्ली के गाजीपुर में बनाया गया कांवड़ यात्रियों के लिए शिविर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2026 at 8:11 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार और स्थानीय स्तर पर लगाए गए शिविरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली पहुंच रहे कांवड़ियों के लिए इन शिविरों में ठहरने, भोजन, पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

दिल्ली सरकार के सहयोग से लगाए गए कांवड़ शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए सबसे पहले टेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि बारिश और मौसम की परेशानी से उन्हें राहत मिल सके. शिविरों में पीने के पानी, खाने-पीने, आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के साथ अस्थायी टॉयलेट भी लगाए गए हैं. रात में श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए गद्दों की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लंबी यात्रा के बाद कांवड़ यात्रियों को आराम मिल सके. शिविर में मौजूद यात्री, व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए. उन्होंने कहा कि लंबी यात्रा के बाद जब इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं तो काफी राहत महसूस होती है. खासकर पानी, भोजन, आराम और चिकित्सा की व्यवस्था को श्रद्धालुओं ने तारीफ की.

गाजीपुर स्थित शिविर में कांवड़ यात्रियों के लिए सभी इंतजाम (ETV Bharat)

वहीं शिविर आयोजन समिति के अध्यक्ष सूरज ने बताया कि समिति की ओर से इस बार 37वें वर्ष शिविर का आयोजन किया गया है. कांवड़ यात्रियों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और कोशिश है कि यहां पहुंचने वाले किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो. हम 24 घंटे रसोईं का संचालन कर रहे हैं, ताकि कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे. दिल्ली सरकार की तरफ से भी मदद की गई है, जो कि राहत की बात है.

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